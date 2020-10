Coronavirus : le Morbihan repasse au vert

Le département du Morbihan sort de la zone de circulation active du virus et repasse en vert. Il avait été placé en zone d'alerte le 26 septembre.

Alors que Lyon, Grenoble, Lille et Saint Etienne passeront samedi en zone d'alerte maximale face à l'épidémie de coronavirus, le Morbihan, lui, repasse au vert car l'évolution est favorable. Les indicateurs sont en dessous des seuils d'alerte depuis plusieurs jours consécutifs : le nombre de cas pour 100 000 habitants est aujourd’hui de 37,6. Quant au taux de positivité des tests, il est de 4,2%. La situation sanitaire dans les Ehpad, elle, est considérée sous contrôle.

Des mesures tout de même maintenues

Le virus continue cependant de circuler activement en Bretagne, le préfet du Morbihan, Patrick Faure, décide donc de maintenir l'interdiction des rassemblements de personnes lors de manifestations organisées dans des lieux non prévus à cet effet comme les plages, forêts, champs, carrières, espaces naturels, etc... La circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour une manifestation de cette nature est également interdite.

Par ailleurs, la préfecture rappelle que " le respect des gestes barrières est aujourd'hui la protection la plus efficace contre la propagation du virus. Il est donc nécessaire de continuer à appliquer les bons gestes au quotidien, y compris dans les rencontres familiales et festives et dans tous les lieux de rassemblement de personnes " .

Par ailleurs, lors de sa conférence de presse ce jeudi, le ministre de la santé Olivier Véran a précisé qu'une inflexion positive avait été observée ces derniers jours à Rennes et Aix-Marseille.