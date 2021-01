Coronavirus : le Mosellan qui a porté plainte contre le ministère de la Santé bientôt entendu

"Il était aux portes de la mort." Maître Bertrand Mertz résume l'état de gravité de son client, un habitant de Vitry-sur-Orne, atteint par le Covid-19 en mars dernier et qui veut savoir pourquoi il en est arrivé la. Le malade a donc décidé de porter plainte. Contre le CHR Metz-Thionville tout d'abord parce qu'il dénonce une défaillance dans sa prise en charge. "Il avait 41 de fièvre, des vomissements, des diarrhées" détaille son avocat, invité ce mercredi de France Bleu Lorraine, "il a été refusé aux urgences, le centre 15 n'a pas voulu le prendre en charge." Finalement hospitalisé, il restera quinze jours dans le coma et garde de cette période des séquelles physiques comme psychologiques. "Dans un pays comme le notre, il est absolument inacceptable qu'on ne prenne pas en charge un patient aussi gravement malade" s'insurge Bertrand Mertz.

Bientôt auditionné

L'autre procédure engagée au près de la Cour de Justice de la République vise l'ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran, pour la gestion de la crise sanitaire par le Gouvernement. "Il appartient aux pouvoirs publics et spécifiquement au ministère de la santé de prendre les mesures face à un risque aussi grave et de toute évidence, on voit bien qu'on est face à un grave dysfonctionnement." Une instruction est ouverte, et le plaignant mosellan sera d'ailleurs très prochainement auditionné par la commission d'instruction annonce son défenseur.

Besoin de connaitre la vérité

Ce n'est pas la seule plainte de ce type déposée depuis le début de la crise sanitaire par des patients ou des personnels soignants. "Il est normal que, dans une démocratie moderne, les ministres puissent rendre compte de leur action ou de leur inaction" indique Bertrand Mertz qui tient à préciser qu'il ne s'agit pas là d'une démarche d'indemnisation. "Il n'y a pas de dommages et intérêts à obtenir devant la Cour de Justice de la République. La principale préoccupation de mon client est de connaitre la vérité."