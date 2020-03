Coronavirus : " le moustique n'est pas une seringue volante ! "

C'est une "fake news" de plus quand on parle du coronavirus : le moustique transmettrait le COVID 19. Faux répond l'Entente Interdépartementale de démoustication, l'établissement public de démoustication sur le littoral méditerranéen qui vient de publier un message sur Twitter pour mettre fin à cette rumeur. "Tous les entomologistes arrivent à ce résultat explique Gregory Lambert, entomologiste médical à l'EID, y compris l'OMS. Les moustiques peuvent certes transmettre quelques pathogènes, comme la dengue ou le chikungunya mais le coronavirus, non ! "

" Le moustique n'est pas une seringue volante ! "

" A partir du moment où le moustique va prendre du sang poursuit Gregory Lambert, il va faire comme tout le monde, il va digérer son repas de sang. Pour qu'un virus puisse être transmis par les moustiques, d'abord il faut qu'il résiste à la digestion de ce repas, puis qu'il soit capable d'infecter les cellules de l'estomac du moustique, puis qu'il survive à l'intérieur du moustique jusqu'à rejoindre ses glandes salivaires où il va pouvoir se multiplier. C'est lorsque le moustique piquera et injectera de la salive qu'il pourra transmettre le virus. Toutes ces étapes, c'est très compliqué, ça prend des milliers d'années d'évolution. On n'a même pas franchi la première étape d'une succession d'étapes qui sont indispensables pour avoir une transmission par les moustiques."

"On veut se faire peur"

Pour l'entomologiste de l'EID, ce genre d'information ne fait que générer de la peur supplémentaire. "Et un peu plus de détestation envers ces espèces qui sont peut-être un peu trop présentes dans nos vies, j'en conviens mais qui n'ont aucune responsabilité dans la transmission du coronavirus. "