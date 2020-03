Coronavirus : le musée du Louvre limite son nombre de visiteurs

Pour éviter la propagation du Covid-19, le musée du Louvre limite depuis ce lundi son accès aux personnes ayant déjà un billet ou étant prioritaires. Les autres resteront devant la pyramide et ne pourront pas entrer.

Le nombre de visiteurs est désormais limité au musée du Louvre depuis ce lundi 9 mars, a confirmé la direction du Louvre à France Bleu Paris. Afin d'éviter au maximum les risques de contaminations de Coronavirus, le musée du Louvre limite son accès. Seules les personnes ayant déjà un billet acheté par Internet ou celles qui peuvent entrer gratuitement sont prioritaires.

La Joconde va donc voir moins de visiteurs défiler devant elle. Seules les personnes qui auront acheté leur billet sur Internet et réservé leur visite pourront entrer, ainsi que les personnes bénéficiant de la gratuité. C'est ce qu'a annoncé le musée du Louvre sur son compte Twitter. "Seuls les e-billets et ceux qui bénéficient de la gratuité pourront entrer, confirme la direction du musée du Louvre jointe par France Bleu Paris. Entre 40 et 50% des visiteurs achètent leur billet par Internet", précise-t-elle.

En 2018, le musée du Louvre a battu ses chiffres de fréquentation : 10,2 millions de visiteurs, un record mondial. En 2019, ils étaient 9,6 millions. 75% sont des touristes étrangers.

Au total sur la fréquentation annuelle, la moitié des visiteurs peut entrer gratuitement grâce à différents dispositifs (c'est gratuit pour les moins de 26 ans issus de l'espace économique européen, pour les bénéficiaires des minima sociaux, pour les porteurs de cartes...). Tout le public qui bénéficie de cette gratuité pourra aussi entrer au musée du Louvre.

Une CSSCT doit se tenir aujourd'hui (commission santé, sécurité et conditions de travail) afin d'évaluer la situation pour les salariés du Louvre, comme pour les visiteurs.