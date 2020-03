Coronavirus : le musée du Louvre rouvre ses portes

Le musée du Louvre va de nouveau accueillir les visiteurs à partir de ce mercredi. Le personnel, réunit en assemblée générale, a décidé de reprendre le travail. La direction leur a proposé des mesures de prévention face à la menace d'une épidémie de coronavirus.

Le musée le plus visité au monde est resté fermé dimanche et lundi, ainsi que mardi, jour de fermeture hebdomadaire habituel, en raison du droit de retrait des salariés. Le Louvre accueille près de 10 millions de visiteurs par an, dont 75% d'étrangers, et le personnel ne s'estimait pas suffisamment protégé contre une potentielle contamination pour pouvoir accueillir correctement le public. Un CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exceptionnel s'était tenu lundi, sans résultat.