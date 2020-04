Coronavirus : Le navire-usine Odeep One à Sète veut doubler la production française de gel hydro-alcoolique

Un navire basé dans le port de Sète a entamé mercredi 1er avril la production à grande échelle de gel hydro-alcoolique, nécessaire à la lutte contre le coronavirus. Odeep One, c'est le nom de car-ferry propriété de la société OFW SHIPS, est normalement une usine d'embouteillage d'eau de mer puisée au large et dessalée à bord. Il a modifié ses installations en moins de deux semaines pour répondre à la soudaine demande de gel.

Reconversion express

Mi-mars, le bateau s'est retrouvé bloqué à quai pour cause de confinement. "Alors on s'est porté volontaire auprès du ministère, de la cellule de crise", raconte Régis Revilliod, armateur et président-fondateur de la société OFW SHIPS.

Un million de bouteilles par semaine

"Ils ont tout de suite accepté puisqu'on est en capacité de faire la première semaine 300.000 bouteilles et la deuxième, un million. Ce qui va doubler la capacité française, continue Régis Revilliod. Parce qu'en fait la solution hydro-alcoolique c'est un micro marché. Il n'y a pas d'usine en France capable d'embouteiller à ces cadences". Du moins pas d'usine classée niveau 3 de sécurité.

à lire aussi Coronavirus : Ineos s'engage à produire un million de bouteilles de produit désinfectant par mois

On nous attend comme le messie

Le mardi 31 mars, le navire a été livré par un premier camion d'éthanol. La production a été lancée le lendemain. "On fait notre mélange, on embouteille et ensuite on expédie. Aujourd'hui il n'y a pas de produit sur le marché. On nous attend comme le messie".

"Il n'y a pas d'usine en France capable d'embouteiller à ces cadences". Régis Revilliod, président de OFW Ships Copier

Le prix de ces bouteilles est fixé par l'Etat. La société se dit prête à maintenir cette activité aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.