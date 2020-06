Coronavirus : les arrêts cardiaques ont doublé en Île-de-France pendant le confinement

Selon cette étude publiée dans "The Lancet Public Health", seul un tiers environ de ces arrêts cardiaques "supplémentaires" enregistrés pendant le confinement serait directement associé au Covid-19. La survie a été deux fois moindre à l'arrivée à l'hôpital. Sur la période étudiée, seuls 12,8 % des patients identifiés sont arrivés vivants à l'arrivée à l'hôpital, contre 22,8 % à la même période les années précédentes.

Stress, rupture du suivi médical : plusieurs hypothèses sont avancées

Pour expliquer les autres deux-tiers, plusieurs hypothèses sont avancées par les chercheurs.

"Il y a eu rupture du suivi médical des patients, parce qu'ils n'ont pas pu consulter, qu'ils ont _craint de gêner_, d'où un retard à l'appel, ou peur, pour certains, d'être contaminés à l'hôpital" détaille le Professeur Eloi Marijon de l'Inserm.

Il évoque aussi le suivi moins régulier des cardiaques. Autre facteur à prendre en compte : plus de 90% des arrêts ont eu lieu à domicile, avec des témoins, le plus souvent la famille, et des secours plus longs à arriver malgré les routes vides. "Il y a eu probablement des difficultés à joindre les secours, le 15 (Samu) et le 18 (pompiers) avec des temps d'attente plus importants", ajoute-t-il.

Des décès collatéraux à prendre en compte à l'avenir

"Cette augmentation de l'incidence des arrêts cardiaques extra-hospitaliers met en évidence les décès collatéraux, non pris en compte dans les statistiques de décès de Covid-19", selon les auteurs pour qui cela devrait être pris en compte à l'avenir dans les stratégies de santé publique.

Les résultats de l'étude permettent de "mieux appréhender les conséquences de cette crise, les leçons à tirer, également pour mieux réagir en cas de 2e vague" estime Nicole Karam, également chercheuse à l'Inserm. Elle juge "nécessaire de trouver un équilibre" entre la prise en charge de l'épidémie et le suivi des autres malades.

Une augmentation de l'incidence des arrêts cardiaques a été observée ailleurs, à New-York, en Californie, et en en Italie, en particulier en Lombardie.