Coronavirus : le nombre de cas augmente encore en région Centre-Val de Loire

Inexorablement, le nombre de personnes contaminées par le Coronavirus augmente, y compris en Centre-Val de Loire. Alors que le département de l'Indre était "relativement" épargné jusque là, avec un cas avéré, on a appris ce mercredi que trois patients avaient été testés positifs au Covid 19 à l'hôpital de Châteauroux.

Il s'agit d'une femme hospitalisée au sein de l'unité de soins de suite et de réadaptation et de deux hommes qui avaient été admis en cardiologie et en pneumologie. Ces malades, dont l'état est jugé stable, ont été confinés dans l'unité spéciale "Covid-19" de l'hôpital de Châteauroux et sont suivis par une équipe dédiée. L'hôpital, en lien avec l'ARS cherche maintenant à retrouver les personnes qui sont entrées en contact avec ces trois patients.

Le nombre de cas encore en augmentation en Centre-Val de Loire

Alors que 103 cas avérés étaient enregistrés dans la région mardi soir, l'Agence Régionale de Santé indique ce mercredi, dans son communiqué quotidien qu'il y a désormais 128 malades du Covid-19, soit 25 cas supplémentaires en 24 heures en région Centre-Val de Loire.