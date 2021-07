Coronavirus : le nombre de cas explose chez les jeunes en Vaucluse

La 4e vague arrive et elle ne va pas arriver progressivement, prévient l'ARS du Vaucluse. Le taux d'incidence ne cesse d'augmenter dans le département. On est passé de 11 cas à 79 cas pour 100.000 habitants en très peu de temps, et c'est surtout chez les 20-30 ans que ça explose.