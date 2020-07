Coronavirus : le nombre de cas en augmentation, "relâchement de l'application des gestes barrières"

Selon le rapport de Santé Publique France publié ce jeudi soir, le nombre de coronavirus a augmenté de 27% entre le 13 et le 19 juillet, par rapport à la semaine précédente. Et plus de 1.000 cas ont été détectés ce jeudi.