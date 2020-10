Coronavirus : le nombre de cas en très forte croissance à Nîmes

Dans le Gard, on dénombre désormais un taux de positivité au coronavirus de plus de 200 cas pour 100 000 personnes. C'est encore plus à Nîmes.

Si le Gard n'est pas encore concerné par un couvre feu, la situation empire de jour en jour. Ce jeudi, le préfet du Gard multiplie les rendez vous avec les élus, mais aussi avec l'ARS (l'Agence régionale de santé) et les ministères concernés pour faire le point. C'est ce vendredi ou samedi au plus tard que Didier Lauga devrait décider si le département bascule en alerte renforcée et sous quelles conditions. Les derniers chiffres ne prêtent pas à l'optimisme.

Comme dans le reste du pays, le nombre de cas ne cesse d'augmenter dans le Gard : 200 cas pour 100.000 personnes dans le département. 300 cas pour 100.000 habitants pour l'agglomération de Nîmes selon le préfet. Des chiffres aussi mauvais qu'à Toulouse ou Montpellier, deux métropoles où le couvre feu s'applique dès ce vendredi soir minuit. On n'en est pas là pour l'instant mais d'ores et déjà, un certain nombre de règles s'appliquent comme dans tout le pays.

Dans le Gard comme partout en France, toutes les fêtes privées comme les mariages ou les fêtes étudiantes sont interdites. Le protocole sanitaire est renforcé dans tous les restaurants. Le nombre de clients par table est limité à six, et les clients devront en rentrant laisser leur nom et leurs coordonnées pour pouvoir être alertés s'ils ont côtoyé des personnes positives au Covid-19.

Dans tous les lieux où l'on circule debout, les centres commerciaux ou les musées par exemple, le nombre de visiteurs sera limité sur la base d'une règle de quatre mètres carrés par personne. La règle d'un siège libre sur deux dans les lieux publics comme les cinémas et les théâtres reste également de mise.