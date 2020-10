A ce jour, 71 cas de coronavirus ont détectés dans un EHPAD à Ifs, 38 à Falaise, 20 à Glos-la-Ferrière... La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 est bien présente dans les établissements normands. Et elle est totalement différente de la première.

Coronavirus : Le nombre de cas explose dans les maisons de retraite du Calvados et de l'Orne

"On assiste à une vague très différente de ce qu'on a connu précédemment", explique Sylvain Meissonnier, ce mardi matin sur France Bleu Normandie. Ce directeur général adjoint de la Mutualité Française Normandie gère notamment l'EHPAD Le jardin d'Elsa à Ifs.

Dans cette maison de retraite près de Caen, qui compte 104 résidents, 71 cas de Covid-19 ont été détectés en quelques jours : 58 résidents, dont 3 plus gravement atteints par le virus, et 13 salariés.

"Avant, on avait un ou deux cas par semaine sur l'établissement et on arrivait à gérer. Là, 58 résidents ont développé des symptômes quasiment en même temps", poursuit Sylvain Meissonnier.

"La deuxième vague de coronavirus est bien présente dans les maisons de retraite" selon Sylvain Meissonnier. Copier

Dans cet établissement, les visites ont donc été suspendues. Elles ne reprendront que quand les tests seront tous négatifs.

Un "reconfinement" dans l'Orne

Au sein de l'EHPAD de Glos-la-Ferrière dans l'Orne, ce sont 20 cas de coronavirus qui ont été détectés en fin de semaine dernière, dont 17 résidents sur une soixantaine.

Depuis ce samedi, le personnel a donc décidé de se confiner dans l'établissement, comme ils l'avaient fait en avril dernier par prévention. Ils n'avaient eu aucun cas de Covid-19 jusqu'à présent.

"14 agents sont confinés pour le moment pour 15 jours. On va re-tester tout le monde vendredi, si les tests sont négatifs, nous allons essayer de mettre en place un système de rotation entre les salariés. Nous voulons limiter les contacts avec le monde extérieur, pour que le cluster ne se propage pas", explique Jean Sellier, président de la communauté de communes du pays de L’Aigle, qui salue l'engagement des soignants.

"Pour l'instant, la situation est sous contrôle" - Jean Sellier président de la CdC du pays de L’Aigle Copier

38 cas dont 2 décès à Falaise

L'EHPAD Alma de Falaise n'est, lui non plus, pas épargné par le virus. Suite à l'apparition de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'établissement, des dépistages sont régulièrement réalisés. La direction de l'établissement a fait le point ce lundi.

"Sur les 70 résidents testés, on dénombre à ce jour 31 résidents positifs dont deux sont décédés, ainsi que 7 cas parmi le personnel soignant", est-il précisé dans un communiqué.

La structure a donc été placée en isolement, les visites et sorties sont temporairement suspendues.