Coronavirus : le nombre de contaminations dépasse le seuil d'alerte en Dordogne

Le virus continue de circuler en Dordogne. On compte désormais 78 cas pour 100 000 habitants dans le département, d'après le dernier bulletin régional de Santé publique France en date du 10 novembre. Le taux d'incidence a bondi de 40% en une semaine. Il a dépassé le premier seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Un palier que l'on n'avait pas franchi depuis début septembre. La hausse des contaminations est constatée dans tout le pays. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, parle même des "débuts d'une cinquième vague". Les températures qui se rafraichissent ont tendance à favoriser la transmission du virus. Fini les verres en terrasses, on se retrouve désormais dans des endroits clos, et pas toujours aérés, où les gestes barrières sont plus difficiles à respecter.

Les contaminations se répercutent sur les enregistrements à l'hôpital. Actuellement, 101 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés en Dordogne. Dont deux malades en soins critiques. Un décès a été enregistré en fin de semaine dernière. Mais dans le même temps, le taux de vaccination continue d'augmenter lui aussi. 76% des périgourdins ont désormais reçu deux doses de vaccins.