Coronavirus : la barre des 100 morts franchie dans les Landes

Les tests positifs de dépistage sont plus nombreux ces derniers jours dans les Landes

Après avoir fortement baissé ces dernières semaines, le taux de contamination au coronavirus repart à la hausse dans les Landes et le nombre de morts au cours de la deuxième vague a dépassé la barre des 100 dans le département. Une situation jugée "inquiétante" ce mardi par l'ARS, l'agence régionale de santé. Depuis la début de la deuxième vague, 107 personnes sont mortes du Covid-19 dans le département, dont 40% dans les EHPAD, selon l'ARS. Lors de la première vague, le nombre de morts avait été de 13. Le nombre total de morts dans les Landes (première et deuxième vague confondues) s'établit donc désormais à 120.

Les contaminations repartent à la hausse

Autre motif d'inquiétude : le nombre de contaminations repart à la hausse dans le département des Landes. Si, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de contaminations continue de baisser ou reste stable dans la plupart des départements, la situation est inverse dans trois départements : dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne et en Haute-Vienne.

Dans les Landes, le taux d'incidence (cas de contaminations en une semaine pour 100.000 habitants) est désormais de 149 selon les données de l'ARS, communiquées ce mardi 8 décembre, contre 120 à la fin novembre. Au plus fort de cette deuxième vague, début novembre, le taux d'incidence avait grimpé jusqu'à 348 dans les Landes.

Taux d'incidence dans les Landes (courbe rouge) et en France (courbe bleue). Le taux d'incidence dans les Landes repart à la hausse ces derniers jours - Obtenu à partir de https://geodes.santepubliquefrance.fr

Dans les Landes, le niveau de circulation du virus est désormais supérieur à celui de la moyenne française.

"C'est une situation qui nous alerte parce qu'on est à un niveau élevé de contaminations et on a des craintes que les fêtes soient vecteurs de brassage de population et donc puissent à nouveau nous amener vers de nouveaux cas de contaminations sur les prochaines semaines" estime Didier Couteaud, représentant de l'ARS dans le département, des Landes qui rappelle la nécessité de respecter la notion de "bulle sociale", une recommandation de ne pas dépasser 6 personnes adultes lors des réunions familiales des fêtes de fin d'année.

Les personnes âgées davantage contaminées

Des clusters très importants sont par ailleurs signalés dans plusieurs EHPAD landais, avec, pour certains, deux tiers des résidents contaminés. Parmi 11 EHPAD ayant actuellement un ou des cas de contaminations dans les Landes, 5 sont sous "surveillance renforcée", selon l'ARS, en raison d'un nombre élevé de résidents contaminés.

Le taux d'incidence chez les personnes âgées de plus de 75 ans est de 266 dans les Landes, plus élevé que la moyenne départementale (149).