Coronavirus : la situation se dégrade très fortement dans les Pyrénées-Orientales

En quelques jours, la situation épidémique s'est fortement dégradée dans les Pyrénées-Orientales. Sur les sept derniers jours, le taux d'incidence a bondi pour atteindre 262, largement au-dessus de la moyenne nationale (202). Pour rappel, le seuil d'alerte maximal avait été fixé à 250 en novembre dernier par le gouvernement. Seuls 20 départements dépassent actuellement ce seuil.

Selon le site spécialisé covid-tracker, les tranches d'âge les plus touchées sont les 30-39 ans (taux d'incidence de 350), les 40-49 ans (372) et les plus de 90 ans (466). Mais c'est surtout la dynamique de l'épidémie qui inquiète : le nombre de contamination a doublé en l'espace de deux semaines, et il a été multiplié par sept depuis début décembre.

Cette semaine, le département a enregistré une moyenne de 170 cas positifs par jour. Et les Pyrénées-Orientales font partie des cinq départements où les admissions à l’hôpital ont le plus progressé depuis les sept derniers jours (+53%).

Les chiffres-clés au 23 janvier dans les Pyrénées-Orientales