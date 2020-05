Coronavirus : le nombre de décès baisse nettement en Alsace, notamment dans le Haut-Rhin

Selon les chiffres publiés par l'Insee jeudi, le nombre de décès quotidiens, toutes causes confondues, diminue en Alsace ces dernières semaines. Mais les chiffres comparatifs avec les années précédentes montrent l'impact terrible de l'épidémie.

Durant l'épidémie de Covid-19, et de manière exceptionnelle, l'Insee diffuse le nombre de décès, toutes causes confondues, enregistrés par jour. Selon les dernières données publiées jeudi 30 avril, le Haut-Rhin, durement touché par le virus depuis mi-mars, a vu le nombre de décès survenus la semaine du 11 au 17 avril baisser fortement par rapport à la semaine précédente (-37%), après avoir enregistré déjà une baisse de 25% la semaine précédente.

Le Bas-Rhin a quant à lui enregistré une baisse de 22% des décès la semaine du 11 au 17 avril, toutes causes confondues, par rapport à la semaine précédente, après avoir déjà observé une baisse de 22% la semaine précédente. Ces données viennent s'ajouter à la carte du ministère de la Santé sur le taux de cas nouveaux de coronavirus sur les sept derniers jours, où l'Alsace apparaît en vert le 30 avril. Elle reste en revanche en rouge pour la tension hospitalière.

Les décès en Ehpad ont plus que triplé dans le Haut-Rhin sur mars-avril

Ces chiffres encourageants ne doivent pas faire oublier l'impact terrible de l'épidémie en Alsace. Le Haut-Rhin a vu le nombre de décès augmenter de 136% entre le 1er mars et le 19 avril par rapport à la même période en 2019. C'est la plus forte augmentation parmi les départements français, devant la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Dans le Bas-Rhin, la hausse est de 62%.

Nombre de décès quotidiens cumulés dans le Haut-Rhin

Nombre de décès cumulés dans le Haut-Rhin - Insee

Sur ces graphiques de l'Insee apparaît clairement l'impact de l'épidémie, avec un décrochage de la courbe des décès cumulés, toutes causes confondues, dès le 16 mars dans le Haut-Rhin (ci-dessus), à partir du 23 mars dans le Bas-Rhin (ci-dessous).

Nombre de décès quotidiens cumulés dans le Bas-Rhin

Nombre de décès cumulés dans le Bas-Rhin - Insee

C'est dans les Ehpad que la hausse de mortalité est la plus spectaculaire. Dans le Haut-Rhin, le nombre de décès enregistrés dans les Ehpad entre le 1er mars et le 19 avril est en hausse de 265% par rapport à la même période en 2019. Dans les Ehpad bas-rhinois, la hausse est de 124%.

Dans les hôpitaux haut-rhinois, le nombre de décès, toujours toutes causes confondues, a doublé entre le 1er mars et le 19 avril par rapport à l'an dernier, tout comme le nombre de décès à domicile dans le département. Dans les hôpitaux bas-rhinois, le nombre de décès à l'hôpital et à domicile sur cette période a augmenté de moitié.