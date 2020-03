Coronavirus: le nombre de décès dans le Haut-Rhin est en forte hausse

En raison de l'épidémie de covid-19 et de façon exceptionnelle, l'INSEE l'institut national de la statistique et des études économiques a décidé de diffuser le nombre de décès par département. Elle publiera désormais ces données chaque semaine.

Une surmortalité en forte hausse dans le Haut-Rhin

Il ressort de ces premiers chiffres que les départements les plus touchés par l'épidémie enregistre une hausse du nombre de décès. Dans le Haut-Rhin, la surmortalité est de 38% entre le 1er et le 16 mars par rapport à la même période en 2019. C'est le département français qui connait la plus forte surmortalité en France. "Il ne s’agit toutefois pas d’une estimation de la surmortalité liée au Covid-19 qui nécessite la mobilisation de modélisations économétriques mises en œuvre par Santé Publique France", précise l'INSEE sur son site internet.