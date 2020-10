Coronavirus : le nombre de dépistage a triplé en trois mois dans la métropole grenobloise

Trois heures d'attente pour vingt secondes de dépistage. Devant le laboratoire de prélevement covid installé dans les locaux de l'ex-cabinet de médecins 7/7 du Cours Jean-Jaurès à Grenoble, il y a une queue interminable tous les jours depuis son ouverture le 12 octobre.

Le site est pris d'assaut parce qu'il réalise des tests PCR sans rendez-vous et sans ordonnance : une aubaine pour les cas contacts asymptomatiques puisqu'ils ne sont pas prioritaires pour les dépistages. À tel point que le laboratoire géré par le groupe Oriade Noviale pratique 230 à 250 tests par jour.

C'est justement pour désengorger les centres de prélèvement covid sur ordonnance que les laboratoires Oriade ont ouvert un site dans l'ancien cabinet de médecins 7/7 dans le centre-ville de Grenoble. Mais cette nouvelle offre ne suffit toujours pas : "On est vraiment en situation tendue. On reçoit 10 000 appels par jour, le standard est saturé. On a beau avoir anticipé cette montée exponentielle, on n'aurait jamais cru qu'elle aurait été aussi forte." explique Philippe Cart Lamy, membre du groupe de laboratoire d'analyse médicale. Les délais des résultats restent néanmoins constants : 24 à 48 h pour savoir si le test est positif ou non.

De 6000 par semaine au début du mois d'août à 20 000 en octobre, le nombre de dépistages réalisés par les laboratoires Oriade a triplé en trois mois dans la métropole grenobloise.