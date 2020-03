Coronavirus : le nombre de malades augmente en Centre-Val de Loire, un deuxième décès en Eure-et-Loir

L'Agence Régionale de Santé a communiqué ce samedi un nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19 en Centre-Val de Loire. La région est passé de 219 malades (cas confirmés) vendredi soir à 254 personnes contaminées. L'Eure-et-Loir enregistre un deuxième décès et le nombre de personnes en réanimation dans les hopitaux de première ligne (Orléans et Tours) est désormais de 15 soit 5 de plus par rapport à vendredi. Le Loiret est le département le plus touché pour l'instant avec 92 cas.

Situation au 21 mars