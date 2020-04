Coronavirus : le nombre de nouveaux patients a ralenti à Mulhouse

L'hôpital de Mulhouse est un peu moins en tension depuis quatre jours, avec l'épidémie de Covid-19. 490 lits ont été ouverts pour accueillir des malades touchés par le coronavirus dont 56 lits en réanimation et 24 lits sur 30 dans la structure ouverte récemment par l'armée.

Ce mercredi, ce sont 6 nouveaux patients de Mulhouse et Colmar qui ont pris la direction de Toulouse par avion, pour y être transférés dans des hôpitaux. Ils seront 18 d'ici la fin de la semaine à rejoindre Toulouse et Montauban.

La direction de l'hôpital de Mulhouse a précisé qu'il y a eu déjà 176 transferts vers d'autres régions ou d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse. 400 patients sont rentrés chez eux depuis un mois .

Seulement trois personnes aux urgences ce mercredi matin

Parmi les améliorations de ces quatre derniers jours : une baisse des appels au 15, il y a aussi un peu moins d'hospitalisations et un peu plus de place dans les unités COVID, a précisé le docteur Marc Noizet, chef des urgences de Mulhouse.

"Ce mercredi matin, il y avait seulement trois patients aux urgences contre 25 ou 30 personnes en temps normal. Cela fait du bien au moral. Toutefois, après quatre jours de recul, c'est peut-être un faux rebond entre deux vagues", précise le médecin urgentiste.

En revanche, tempère Marc Noizet : " _On a un nombre plus important de personnes dont l'état se dégrade en services de soin Covid et qui doivent être pris en charge en réanimation. " _Même si les transferts de patients soulagent l'hôpital de Mulhouse, il en faudrait une quinzaine par jour pour désengorger l'établissement, souligne le chef des urgences.

Des soignants touchés par le Covid-19 à Mulhouse

A l'hôpital de Mulhouse, 290 professionnels de santé ont été contaminés par le Covid-19. 20 ont été hospitalisés, 4 sont passés en réanimation. La direction a précisé qu'il n'y avait pour l'instant aucun décès parmi les soignants