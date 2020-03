Coronavirus : le nombre de patients hospitalisés dans la Région augmente toujours mais un peu moins vite

Ce mardi, 2 508 patients sont hospitalisés dans un établissement d'Auvergne-Rhône-Alpes pour cause de Coronavirus. C'est 142 de plus que la veille. Soit une augmentation de 6% mais cette hausse est moins forte que la journée précédente.

Parmi les patients hospitalisés en Aura, 70% le sont en hospitalisation conventionnelle, 25% en réanimation/soins intensifs, 4% en soins de suite et 0.3% en psychiatrie.

996 patients sont retournés chez eux (142 de plus que la veille) et 296 personnes ont perdu la vie dans notre Région, à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie. C'est 29 de plus que la veille.

Dans la Loire, deuxième département le plus touché après le Rhône, on recense 421 patients hospitalisés, 79retours à domicile et 44 décès en milieu hospitalier.

En Haute-Loire, l'ARS comptabilise 16 hospitalisations, 16 retours à domicile et trois décès.

Ces données ne prennent pas en compte les personnes décédées en Ehpad. une plate-forme spécifique pour leur recensement a été mise en place. Les premières remontées seront disponibles dans les prochains jours.