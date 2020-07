Coronavirus : le nombre de personnes testées positives multiplié par quatre en Paca

Les Français sont-ils moins vigilants face au coronavirus ? Une chose est sûre : de plus en plus de villes prennent des mesures pour contenir la circulation du virus.

Par exemple, en Bretagne, les plages, les parcs et les jardins ferment la nuit à Quibron, dans le Morbihan, l'un des principaux foyers de contamination en France. À Marseille, une réunion doit avoir lieu, ce mercredi, entre la préfecture des Bouches-du-Rhône, la Ville et l'Agence régionale de santé.

Une donnée à relativiser

Selon l'Ars, en un mois, le nombre de personnes testées positives à la Covid-19 a quadruplé en Paca. La Région comptait 126 nouvelles contamination la dernière semaine de juin, contre 421 la semaine dernière, selon le dernier bilan publié ce mardi.

Cela dit, s'il y a plus de cas, c'est qu'il y a, en parallèle, plus de tests. La Région Sud a doublé sa capacité de dépistages : de 20.000 il y a un mois, contre 40.000 actuellement.

Plus de tests pour intervenir plus vite

Ces tests permettent de détecter en effet plus rapidement les clusters. Cela a été le cas récemment. 13 employés d'un grossistes de fruits et légumes de Châteaurenard et 10 salariés d'un restaurants de l'Escale Borély, à Marseille, ont été testés positifs au coronavirus. Tout comme un animateur du centre aéré de Sausset-les-Pins.

L'objectif de cette politique de dépistages massifs est d'isoler plus rapidement les malades pour contenir le plus possible la circulation du virus.