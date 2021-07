Coronavirus : le nombre de tests effectués a augmenté de 50% depuis l'instauration du pass sanitaire

Le nombre de tests de dépistage contre le Covid a explosé depuis la mise en place du pass sanitaire, le 21 juillet : 3.600.000 tests PCR et antigéniques ont été faits entre le 19 et le 25 juillet indique la Drees jeudi. Résultat : les pharmaciens qui effectuent les tests antigéniques sont débordés.

Le nombre de tests de dépistage contre le Covid-19 effectués a explosé depuis l'application du pass sanitaire : pendant la semaine du 19 au 25 juillet, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress) a évalué cette augmentation à 50%. Au total, elle compte 3.600.000 tests PCR et antigéniques qui ont été "validés", contre 2.390.000 la semaine précédente.

Les tests antigéniques réalisés en pharmacie privilégiés

Les tests antigéniques, réalisés par les pharmaciens et qui délivrent un résultat en un quart d'heure, sont privilégiés. Ils représentent 52.3% des tests réalisés la semaine dernière. "Cette forte hausse a été tirée par les 26-40 ans (+75% en une semaine)", précise la Drees.

La cause de cette hausse : le pass sanitaire obligatoire pour les activités culturelles, sportives et de loisir au delà de 50 personnes depuis le 21 juillet. Si on ne possède pas d'attestation de vaccination, on peut effectuer un test PCR ou antigénique moins de 48 heures avant pour attester qu'on n'est pas positif au Covid-19.

À ce rythme là, on ne tiendra pas

La conséquence, c'est que les pharmaciens, qui doivent effectuer ces tests en masse, sont épuisés. "À ce rythme là, on ne tiendra pas, confie à France Bleu Vaucluse Christophe Charmasson, à la tête de la Grande pharmacie Grégoire à Avignon. On a une grosse équipe mais il y en a qui ne font que ça. Une personne ne fait que les tests, une autre ne fait que les enregistrer, deux autres qui ne font qu'enregistrer les tests dans l'ordinateur. 60% du personnel ne fait que ça. Je ne sais pas combien il faudra tenir mais ça va être dur (...) Surtout que, comme les tests ne sont valables que 48 heures, certains reviennent tous les deux jours."

Certaines pharmacies sont même en rupture de stock. "Il y a peu de pharmacies qui proposent des tests.., et quelques -unes sont en rupture de stock en ce moment, raconte Caroline, préparatrice à la pharmacie Duprat à la Rochelle, au micro de France Bleu. Du coup, nous, on est saturés. On teste une soixantaine de personnes par jour et on en refuse quasiment autant. Nous n'avons aucun créneau disponible avant trois semaines !" Ils estiment à 500 personnes qui viennent se faire tester tous les jours.

Et la situation ne risque pas de s'améliorer tout de suite : à partir du début du mois d'août, le pass sanitaire sera obligatoire pour aller au bar, au restaurant ou même pour les voyages longue distance.