Coronavirus : le nombre de décès suivi méthodiquement chaque jour par Santé Publique France

Pour les décès survenus à l’hôpital, Il a été demandé à tous les hôpitaux susceptibles de recevoir des patients diagnostiqués COVID-19 de rapporter chaque jour le nombre de nouveaux décès à travers une application développée pour le suivi des situations sanitaires exceptionnelles. Le nombre de décès survenus en collectivités de personnes âgées est plus délicat. Les Agences Régionales de Santé comme celle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'ont pas ces chiffres. En fait les Ehpad ou les Établissements Médico Sociaux doivent signaler un épisode, dès le premier cas de COVID-19 possible ou confirmé sur une application composée de deux formulaires : un formulaire "Signalement initial" et un formulaire «"Signalement quotidien et de clôture". . Ces données alimentent plusieurs organismes comme l'Inserm et son CépiDc, son Centre Epidémiologique sur les Causes de Décès.

Santé Publique France effectue aussi une surveillance de la mortalité toutes causes, grâce aux données d’état-civil transmises informatiquement à l'Insee par les communes permettant une surveillance de 77% de la mortalité nationale. Car pour chaque décès certifié, l’ensemble des informations contenues dans le volet médical du certificat de décès donnent les causes médicales du décès, et les informations sociodémographiques et administratives. ( Pendant la pandémie du covid-19, l’Insee diffuse le nombre de décès par jour et par département : https://insee\.fr/fr/information/4470857 ).

Enfin depuis début mars , le Réseau Sentinelles intègre de nouvelles questions autour de l’épidémie aux questionnaires envoyés chaque année à tous ses correspondants durant toute la période de l’épidémie de grippe. GrippeNet.fr est ainsi constitué de plus 6 600 personnes. Un site de données depuis le mois dernier d'ailleurs renommée COVIDnet.fr.

Toutes les autres causes de décès sont bien sûr répertoriées alors que de nombreux généralistes s’inquiètent justement des autres malades chroniques et confinés

Alors que les personnes âgées à domicile , les personnes les plus fragiles ou celles atteintes de pathologies lourdes sont aussi aujourd'hui confinées , de plus en plus de médecins généralistes s'inquiètent devant leurs salles d'attente vides . Ces médecins généralistes tirent un signal d'alarme à propos de leurs patients habituels en affection longue durée qui ne se manifestent plus dans les cabinets à la fois avec le confinement mais aussi par crainte du virus. Or ils sont unanimes : les personnes nécessitant des contrôles, le suivi de traitements ou même ceux ou celles qui hésiterait à appeler en raison d'une douleur persistante ou brusquement ressentie s'exposent à aggraver leur cas. Ces médecins des villes et des campagnes prédisent même une augmentation des hospitalisations et de la mortalité en raison d'autres maladies que le Covid-19.

C'est le cas en Vaucluse du docteur Alain Reboul à Beaumes-de-Venise qui redoute ainsi que certains patients qui hésitent à consulter peuvent même décéder à leur domicile. Il n'hésite pas à appeler ses habitués en traitement ou des personnes âgées mais explique t'il cela ne remplace pas le recours à son médecin traitant pour tout symptôme inquiétant : « La plupart des personnes âgées ne viennent plus consulter et il y a eu des directives des pouvoirs publics incitant à ne plus consulter durant le confinement ».

« Nous, on a une sainte trouille, que les patients lourds ,les patients fragiles, c'est qu'ils décompensent sans qu'on les voit » ajoute le docteur Reboul, « Ils vont décompenser une pathologie grave pré-existante et ils vont avoir des problémes. Ça peut se terminer par un certain nombre de décès qui n'ont rien à voir avec le Covid ou par un certain nombre de situations de déstabilisation où ça va encombrer les Urgences secondairement. J'aimerai bien qu'il y ait une mise au point. C'est à dire : si vous avez une maladie grave, si vous sentez que ça ne va pas , appelez au moins votre médecin. Vous verrez si il faut une consultation ou une téléconsultation. Il faudrait urgemment que le gouvernement rectifie le tir !»