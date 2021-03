Les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus montrent une situation contrastée dans les Deux-Sèvres. La circulation du covid-19 est deux fois plus importante dans le nord du département que dans le sud.

Coronavirus : le nord des Deux-Sèvres deux fois plus touché que le sud

Les Deux-Sèvres, troisième département de Nouvelle-Aquitaine où le virus circule le plus

Le covid-19 circule deux fois plus dans le nord Deux-Sèvres que dans le sud du département. C'est ce qui ressort du bilan hebdomadaire de l'Agence régionale de santé sur la semaine du 1er au 7 mars. Dans le Thouarsais, le bocage bressuirais et la Gâtine, le taux d'incidence est autour de 200 cas pour 100.000 habitants. La moitié sud est plutôt aux alentours de 100. Les Deux-Sèvres restent le troisième département de Nouvelle-Aquitaine où le virus circule le plus même si globalement, le nombre de nouveaux cas détectés est en baisse de 10%.

Le variant anglais continue sa progression. Il représente 67% des tests positifs. Les deux autres variants, brésilien et sud-africain, restent eux en revanche peu présents. Ils représentent 0,7% des tests contre 2,3 en Nouvelle-Aquitaine et 6,1% en France.

Des hospitalisations en baisse

Les Deux-Sèvres où les hospitalisations sont à la baisse. On recense 49 personnes hospitalisées dont 4 en réanimation. C'est 12 personnes hospitalisées de moins que la semaine précédente.

Neuf nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte à 440 le nombre de victimes depuis le début de l'épidémie dans le département.

La vaccination se poursuit avec 6,3% de la population qui a reçu au moins une injection dont 3,7% les deux injections.