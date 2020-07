Coronavirus : le Nord est le département qui compte le plus de clusters en France

Entre le 11 mai et le 15 juillet, 31 foyers épidémiques ou "clusters" ont été recensés à l'échelle du département du Nord. La préfecture du Nord et l'Agence Régionale de Santé appellent à ne pas relâcher l'application des gestes barrières et notamment le port du masque.

"Le déconfinement ne signifie pas que le virus a disparu et la lutte contre sa transmission est l’affaire de tous". Dans un communiqué, la préfecture du Nord et l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France appellent la population du département à ne pas observer de relâchement dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, qui sévit depuis février 2020 sur le territoire national.

En cause, le nombre de clusters, appelés aussi foyers épidémiques. Dans le seul département du Nord, entre le 11 mai et le 15 juillet, 31 ont été détectés par l'ARS (hors EHPAD). C'est le chiffre le plus important en France. Le taux de positivité au virus de 1,37%, et le taux de reproduction du virus (nombre moyen de personnes infectées pour un cas), de 1,06, sont également à la hausse.

L'ARS demande donc dès à présent, pour limiter la propagation du virus, de porter un masque, aussi bien en entreprise que dans tous les lieux publics clos, en particulier quand la distance d'un mètre entre deux personnes ne peut pas être respectée.

Mercredi, le nombre de personnes hospitalisées dans le Nord et le Pas-de-Calais était de 324, dont 28 en réanimation.