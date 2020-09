Coronavirus : le Nord placé en zone rouge

Ces derniers jours, l'épidémie de coronavirus dans le département du Nord progresse. Le taux d'incidence, le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants, a très largement augmenté, notamment dans la métropole lilloise. Il est maintenant proche de 50.

C'est ce qui justifie le passage du département en "zone de circulation active" du virus, ou "zone rouge".

De nouvelles mesures sanitaires à venir

Cela signifie que les préfets sont autorisés à prendre des mesures sanitaires complémentaires par rapport aux décisions nationales et que la dérogation d'augmenter la jauge de 5000 personnes pour les établissements accueillant du public, comme les stades, n'est plus possible.

Contacté ce matin, la préfecture annonce qu'elle prendra des mesures dans les prochaines heures, sans préciser lesquelles.