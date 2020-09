Coronavirus : le pacte du préfet avec les gérants de bars sur les horaires pendant la feria de Nîmes

Le préfet du Gard est ferme sur les horaires de fermeture des bars et restaurants pendant la feria des Vendanges. Selon le respect ou non du protocole sanitaire, les établissements pourraient fermer plus tôt ce samedi soir. Le préfet est aussi prêt s'il le faut à "prendre des sanctions immédiates".