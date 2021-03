Coronavirus : le parc expo de Rennes accueillera un centre de vaccination à la mi-mars

Depuis déjà plusieurs semaines, les élus des communes du Sud de la métropole rennaise se disaient prêts à organiser la mise en place d'un centre de vaccination contre le Covid-19. "Nous n'avons pas de centres sur notre secteur" explique Philippe Salmon, le maire de Bruz (Ille-et-Vilaine). Les habitants doivent se rendre à Rennes, ou Bain de Bretagne. Mais dès la mi-mars, le parc-expo va pouvoir être utilisé pour assurer des injections.

L'Agence régionale de santé et la Préfecture ont donné leur accord pour implanter ce centre de vaccination au sein du parc expo. Les propriétaires du lieu ont également déjà donné leur accord. Le site ne reçoit quasiment plus d'événements depuis un an, en raison de la crise sanitaire.

A la recherche de personnel administratif et de soignants

Dans un premier temps, dès la semaine du 15 mars, deux lignes de vaccination pourraient être mises en place. La mairie de Bruz, où est implanté le parc-expo, est à la recherche de personnel administratif, mais aussi de personnel médical : "Nous avons besoin d'infirmières et de médecins qui peuvent dès maintenant s'inscrire sur des créneaux horaires pour venir vacciner".

Quant aux rendez-vous pour se faire vacciner, il ne sont pas encore ouverts. Cette prise de rendez-vous se fera plus tard, via Doctolib. "Inutile d’appeler la mairie de Bruz" souligne le maire.