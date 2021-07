Coronavirus : le pass sanitaire sera-t-il obligatoire lors des mariages ?

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi l'extension du pass sanitaire aux lieux de culture puis aux restaurants et bars. Les mariages sont-ils inclus dans cet élargissement ? Cela dépend des lieux, a répondu ce mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Traiteurs, fleuristes, costumes... vous êtes peut-être dans les derniers préparatifs de votre mariage cet été et une interrogation est venue s'ajouter à votre liste ce lundi soir : "Nos invités devront-ils présenter un pass sanitaire ?" Emmanuel Macron a effectivement annoncé une extension de cette preuve de vaccination ou de non-infection au Covid-19 lors de son allocution. A partir du 21 juillet, le pass sanitaire est étendu aux lieux de culture et à partir du mois d'août aux restaurants, bars, centres commerciaux et à certains transports en commun.

Interrogé ce mardi sur BFMTV au sujet des mariages, le ministre de la Santé a apporté des précisions : "Dans le cadre d'une sphère privée, on ne va pas demander de contrôler le pass sanitaire de ses convives, a indiqué Olivier Véran. Par contre, si le mariage est organisé dans un établissement recevant du public, cela pourra être demandé." Cela signifie que si le mariage est organisé, en août, dans un restaurant, une salle de réception ou encore un gîte, le pass sanitaire sera obligatoire pour tout le monde. A noter cependant que des ajustements et des précisions doivent encore être apportés par le gouvernement dans les prochains jours.

Mairie oui, lieu de culte non

D'après ces déclarations, le pass sanitaire sera donc également obligatoire lors de la cérémonie en mairie. En revanche, "les lieux de culte bénéficiant d'une protection constitutionnelle, ils ne sont pas concernés par le pass sanitaire", indique ce mardi Matignon dans Le Figaro.