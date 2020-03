Coronavirus : le pèlerinage des Mayennais à Lourdes est pour l'instant maintenu

Plusieurs centaines de Mayennais ont bien l'intention de se rendre au Sanctuaire de Lourdes en avril malgré l'épidémie de coronavirus qui se propage de plus en plus rapidement dans le pays.

Dans un mois, débutera la saison des pèlerinages au Sanctuaire de Lourdes dans un contexte sanitaire particulier avec l'épidémie de coronavirus. Des centaines de milliers de pèlerins vont se rendre dans la cité mariale.

Des Mayennais ont déjà prévu d'y aller, comme chaque année. Ils seront entre 500 et 1.000. Pour l'instant pas question de renoncer à ce déplacement très important pour les croyants explique le docteur Alain Baty, le médecin responsable du pèlerinage : "il n'y a que le ministère de la Santé qui pourrait nous interdire d'y aller. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger les participants. Nous n'avons reçu aucune annulation. Aujourd'hui, nous sommes dans deux zones qui ne sont pas concernées par des restrictions, la Mayenne et les Pyrénées. Il ne faut pas tomber dans la panique. Rappelons-nous que la grippe tue en Europe 60.000 personnes tous les ans. Et puis nous avons la protection de nos prières".

Le Sanctuaire de Lourdes a décidé pour des raisons sanitaires de fermer les piscines à proximité de la Grotte de Massabielle, là où la Vierge serait apparue. Les pèlerins ont l"habitude de s'y baigner dans l'espoir d'une guérison.