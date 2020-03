Coronavirus : le périple d'une habitante de Colomiers pour rentrer d'Inde

Marie-Ange est arrivée à Delhi en Inde le 5 mars dernier, pour un séjour jusqu'à la fin du mois de mai. Cette habitante de Colomiers en Haute-Garonne est guide touristique, elle avait pour projet d'installer pendant ces trois mois son agence de voyage. Après une semaine sur place, la situation face au coronavirus s'est dégradée. Les français à l'étranger ont été sommés de rentrer sur le territoire.

"J'ai donc décidé d'avancer mon billet retour, le plus vite possible", raconte la guide haut-garonnaise. En début de semaine, Marie-Ange prend un billet pour le samedi 20 mars, pour 220 euros de plus. Le vol a été annulé quelques heures après la réservation : " On ne m'a pas proposé autre chose. C'était une annulation pure et simple. J'ai donc essayé de trouver d'autres vols, tous étaient à des prix exhorbitants. Entre 1500 et 2000 euros pour un aller simple de Delhi à Toulouse".

C'est une situation stressante et très perturbante"

Une de ses amies, depuis la France, l'aide à réserver un nouveau vol, également pour le samedi 20 mars. Mais l'embarquement lui a été refusé : "On m'a simplement dit que mon vol était annulé. Je me suis encore retrouvée toute seule, sans rien. Je n'avais plus d'échappatoire. L'aéroport allait fermer". En Inde, la situation est très tendue : "Les Indiens sont suspicieux envers les touristes. On nous appelle "Corona". Ce peuple foncièrement accueillant, se retrouve très méfiant". Marie-Ange parle d'une "situation stressante et très perturbante".

Pas de rapatriement pour les Français en Inde

Tous les jours, la guide contacte l'ambassade de France, parfois en pleurant confie-t-elle. Aucun rapatriement n'était prévu pour les français en Inde : "On me dit toujours la même chose : Trouvez un billet, nous on ne peut rien faire pour vous".

Finalement, grâce à l'ambassade, après toutes ces annulations et près de 2000 euros déboursés, Marie-Ange a son billet pour le dernier vol direct pour Paris ce samedi soir. Elle espère pouvoir être bientôt remboursée par les compagnies aériennes. Quelques heures avant son vol, elle admettait avoir encore du mal à réaliser qu'elle allait pouvoir rentrer chez elle.