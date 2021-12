Coronavirus : le pic épidémique bientôt atteint en Occitanie, le pic sanitaire pendant les vacances

Si la flambée est en train de se calmer en Occitanie, l'épidémie progresse toujours et le niveau maximal de mobilisation des hôpitaux a été enclenché par l'ARS à l'approche du pic sanitaire qui devrait intervenir entre Noël et le jour de l'An.

En Occitanie, le niveau de circulation du virus est inédit. En moins d'un mois, le taux d'incidence régional a été multiplié par 3,5, passant 170 à près de 600 cas pour 100.000 habitants. Le Languedoc-Roussillon est dans une situation plus critique que la partie Midi-Pyrénées avec les deux départements les plus touchés : le Gars (760) et les Pyrénées-Orientales (730 cas pour 100.000 habitants), devant l'Hérault (680), l'Ariège (643) et le Lot (581). La Lozère (307) et le Tarn (355) sont moins durement concernés, mais la Lozère connaît une récente remontée.

Trois fois plus de cas en trois semaines. - ARS

L'explosion des cas se tasse

Cette flambée épidémique impacte toutes les tranches de la population, Le pic épidémique est proche mais n’est pas encore atteint en Occitanie. La situation se stabilise pour les plus âgés. Ce sont actuellement chez les 20-45 ans que le virus circule le plus, mais la progression est moins forte que lors des 15 derniers jours de novembre.

On observe aussi que ces derniers jours, à part en Lozère, l'augmentation du nombre de cas se modère. Dans le Tarn-et-Garonne et le Gers, par exemple, elle n'est que de +7% entre la semaine du 6 décembre et celle du 29 novembre, alors qu'elle était de +85% trois semaines auparavant. La Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales connaissent aussi un coup de frein salvateur. Mais aucun département d'Occitanie n'observe pour autant de baisse.

Les hôpitaux se préparent au pic sanitaire

Les équipes hospitalières sont en forte tension face aux nombreux besoins de soins liés à chaque saison d’hiver. L’épidémie actuelle y ajoute de nombreux cas graves de Covid. La situation à l'hôpital s'est fortement dégradée en Occitanie en une semaine : +80% du nombre de patients en hospitalisation conventionnelle, +33% en réanimation ces 7 derniers jours. Hausse portée par le flux de nouveaux malades, environ 700 enregistrements par semaine contre une 200 en moyenne en octobre. "On rejoint les pics de la 4e vague cet été, et pas si loin des 2e et 3e vagues", résume Pierre Ricordeau. L'ARS a déclenché le niveau 2 du plan blanc, et le niveau 4 maximal de mobilisation des offres de soin. Cela veut dire des opérations reportées et la mobilisation de tout le personnel disponible notamment les étudiants en santé ou soins infirmiers.

"Évitez d'encombrer les urgences en cette période de fêtes de fin d'année. Contactez en priorité votre médecin traitant ou des médecins de garde. Ou appelez le 15." — Pierre Ricordeau, patron de l'ARS Occitanie

En Occitanie, les deux-tiers des plus de 65 ans ont bénéficié d'une dose de rappel. Les centres de vaccination n'assurent plus que 55% des injections, conter 45% par les professionnels libéraux.