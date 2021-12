Coronavirus : le plan blanc activé dans les hôpitaux corses

L'Agence régionale de santé de Corse a décidé, ce jeudi, de réorganiser les centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia pour faire face à la recrudescence du nombre de malades touchés par la Covid-19.

L'épidémie s'emballe, en France. Et la Corse ne fait pas exception. Sur ces sept derniers jours, le taux d'incidence est supérieur à 350 cas pour 100 000 habitants en Corse-du-Sud. Et il est au-dessus des 660 cas en Haute-Corse, selon Covid-Tracker. Les malades touchés par le virus risquent donc d'affluer, ces prochains jours, dans les hôpitaux. C'est pourquoi, ce jeudi, l'Agence régional de santé active le plan blanc dans les centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia.

Ces deux établissements vont donc recentrer leurs forces, matérielles et humaines, pour s'occuper des patients Covid. Revers de la médaille : les autres malades (hors-Covid) devront attendre pour se faire soigner, pour se faire opérer. Toutefois, ces déprogrammations se feront au cas par cas. Reste les interventions chirurgicales d'urgence. Ces dernières seront désormais assurées par les structures privées.

Une digue : le vaccin

Si les autorités sont préoccupées par ce rebond épidémique, elles se montrent cependant moins inquiètes que lors des précédentes vagues. "La vaccination qui prévient des formes graves fait son effet, estime Marie-Hélène Lecenne, directrice générale de l'Agence régionale de santé. Contrairement à ce qu'on a pu voir par le passé, les patients sont moins nombreux dans les services de réanimation." Par exemple, parmi les malades actuellement hospitalisés en soin critique à La Miséricorde, à Ajaccio, "un seul présente un schéma vaccinal complet. Tous les autres ne sont pas vaccinés, ou pas complètement", indique encore Marie-Hélène Lecenne.