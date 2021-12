Coronavirus : le plan blanc déclenché dans les hôpitaux d'Île-de-France

La 5e vague de l'épidémie de Covid-19 continue de déferler en Île-de-France et met sous pression les hôpitaux. "Face à la montée de la pression hospitalière sur les lits de soins critiques", l'Agence régionale de Santé annonce ce mercredi qu'elle réactive le plan blanc dans les hôpitaux franciliens.

L'Île-de-France est frappée de plein fouet par la 5e vague de l'épidémie de coronavirus. Le taux d'incidence régional a augmenté à vive allure ces dernières semaines : il est passé de 101,7 le 17 novembre, à 446 cas pour 100.000 habitants ce mercredi 8 décembre.

Ce regain de l'épidémie se fait ressentir à l'hôpital où 1.188 patients Covid sont actuellement pris en charge, c'est deux fois plus qu'à la fin du mois d'octobre. 505 patients sont hospitalisés en soins critiques, contre 265 fin octobre. "Face à la montée de la pression hospitalière sur les lits de soins critiques", l'Agence régionale de santé annonce qu'elle déclenche le plan blanc pour "l'ensemble des établissements de santé publics et privés de la région" à partir de ce jeudi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le plan blanc permet aux hôpitaux franciliens d'avoir toute la latitude pour prendre des mesures locales : déprogrammer des opération non urgentes, transférer des patients vers d'autres hôpitaux de la région, rappeler du personnel soignant sur site, ou réorganiser les services pour ouvrir des lits là où il y en a besoin.

"Les soignants ont déjà beaucoup donné depuis près de deux ans pour faire face à la pandémie, il est aussi de notre responsabilité de les préserver par la vigilance de chacun, pour freiner les contaminations et les hospitalisations", indique l'ARS. L'Agence régionale de santé rappelle d'ailleurs que "la majorité des patients" actuellement pris en charge pour une infection au coronavirus "sont non vaccinés". "La vaccination protège, limite la transmission du virus, diminue le risque de développer des formes graves et d'être hospitalisé", précise l'ARS.

En parallèle, l’ARS Île-de-France a décidé de réactiver la cellule régionale d’appui aux transferts intra-régionaux de malades en soins critiques ainsi que la cellule de renforts RH et la cellule régionale de gestion des lits afin d’appuyer les établissements dans la gestion des flux de patients.

Ce n'est pas parce que le plan blanc est réactivé que les Franciliens doivent éviter de se faire soigner : l'ARS insiste d'ailleurs sur cette notion, invitant "tous les Franciliens, notamment les personnes souffrant d'une maladie chronique nécessitant une prise en charge régulière, à consulter en cas de besoin".