Coronavirus : le plan blanc déclenché au CHU de Bordeaux, des interventions déprogrammées

Après les annonces du gouvernement et les mesures mises en place durant le confinement, le CHU de Bordeaux a déclenché son plan blanc ce lundi. Les soins non urgents sont donc déprogrammés, comme c'est le cas pour de nombreuses interventions du pôle ORL du CHU.

Face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, le CHU de Bordeaux déclenche à son tour son plan blanc. Ce mardi matin, 118 patients positifs au Covid-19 étaient hospitalisés au CHU et 32 en réanimation. Une situation moins inquiétante que dans d'autres régions mais ces chiffres ont toutefois tendance à augmenter. Le CHU veut donc se préparer au mieux avant le pic de l'épidémie de Covid estimé autour du 15 novembre.

Les soins non urgents sont déprogrammés pour libérer des lits et réquisitionner du personnel soignant en cas d'afflux de patients. De nombreuses interventions du pôle ORL du CHU sont ainsi reportées.

Fermeture d'une partie des salles du bloc opératoire

Le service ORL regroupe de nombreuses spécialités (troubles de l’oreille, du nez, de la bouche, de la gorge ou encore du cou) et beaucoup d'interventions sont considérées non urgentes et donc déprogrammées durant le plan blanc comme l'explique le chef du pôle, le professeur Darrouzet : "Dans le pôle que je dirige, il y a beaucoup de chirurgies fonctionnelles : la chirurgie de la surdité, comme celle que je fais, mais également les dents de sagesse ou encore la chirurgie de la cataracte. Des chirurgies qui ne mettent pas le patient en danger si on retarde l'intervention."

Le choix a donc été clair dans ce service : la moitié des salles du bloc opératoire vont fermer pendant ce plan blanc. Et selon l'avancée de l'épidémie, les déprogrammations pourraient bien être plus nombreuses : "Il est probable que nous soyons contraints d'aller plus loin et d'arriver à seulement quatre salles sur douze dans mon bloc opératoire."

Résultat les délais avant les opérations s'allongent, certains patients dont les interventions ont été déprogrammées lors du premier confinement devront encore attendre. "Je pense que la surdité reste quand même un trouble de la qualité de vie majeur dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, regrette le professeur Darrouzet, spécialiste dans ce domaine. Mais je dois dire que je fais face à des patients extrêmement compréhensifs."

Les cancers toujours pris en charge

Mais l'activité ne s'arrête pas complètement pour autant et les cancers sont toujours pris en charge dans ce service. Le pôle ORL "représente le troisième centre en France de chirurgie cancérologique de la tête et du cou".

Pour le professeur, poursuivre le traitement de ces cancers est indispensable : "Notre but, c'est d'éviter par dessus tout que les patients porteurs de cette maladie soient retardés dans leur programme de traitement. Ce serait pire que tout. Si on retarde la prise en charge d'un cancer (...) cela entraîne une perte de chances en termes de survie mais également, et ce n'est pas négligeable, en termes de qualité de vie".

Les patients ne doivent donc pas renoncer aux soins insiste le chef du pôle ORL qui précise que "toutes les mesures de distanciation et de protection sont mises en place dans tous les services du CHU " : "Cela leur offre une sécurité qui est extrême et qui est sûrement plus importante que celle qu'ils ont dans leur vie quotidienne. Il faut casser cette angoisse. C'est vrai pour la chirurgie mais c'est aussi vrai pour les consultations externes."

En effet, durant le premier confinement, faute de matériel (masques, gel), le service a dû déprogrammer beaucoup de consultations : "On a vécu une période extrêmement difficile où on avait perdu le fil de nos patients et nous n'avons toujours pas revu certains d'entre-eux, avoue le professeur Darrouzet. Pour ce deuxième confinement, on va essayer de ne pas se retrouver dans la même situation".