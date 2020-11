Coronavirus : le plan blanc est déclenché à l'hôpital de Laval

Sans surprise, le plan blanc est déclenché à l'hôpital de Laval à cause de l'épidémie de la Covid-19. Une réunion entre la direction et les membres du CHSCT est prévue mercredi 4 novembre.

L'hôpital de Laval a déclenché son plan blanc, lundi 2 novembre. D'après nos informations, une note de service a été envoyée aux salariés en fin de journée. Information confirmée ce mardi par la communication de l'hôpital à France Bleu Mayenne.

Dix lits occupés en réanimation selon les syndicats

Le service de réanimation commence à saturer, comme l'expliquait la semaine dernière André-Gwenaël Pors, le directeur de l'hôpital de Laval. Officiellement, il y a sept patients hospitalisés en réanimation dans l'établissement, à cause de la Covid-19, d'après le bulletin de l'agence régionale de santé, daté du vendredi 30 octobre. Aujourd'hui, d'après plusieurs sources syndicales, sept lits du service réanimation sont effectivement occupées. Et trois supplémentaires dans la deuxième unité de réanimation ouverte ces dernières heures, ce qui porte à dix le nombre de patients hospitalisés à cause de l'épidémie. Trois autres patients occupent des lits en réanimation, pour d'autres maladies.

Le déclenchement de ce plan blanc n'est pas une surprise : Noria Souab, la directrice de cabinet du préfet de la Mayenne avait encore expliqué samedi dernier, sur notre antenne, que ce n'était qu'une question de jours. Conséquence de ce plan blanc : plusieurs opérations vont être déprogrammées progressivement.

Mercredi matin, une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit se tenir avec la direction, pour préciser la nouvelle organisation à l'hôpital de Laval.