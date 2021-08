Covid : le plan blanc est activé en région PACA

Avec une quarantaine de patients hospitalisés actuellement en réanimation dans les Alpes Maritimes. Carole Ichai de l'Hôpital L'Archet 1 du CHU de Nice juge que le déclenchement du plan blanc est capital. "L'incidence est extrêmement importante et les hospitalisations progressent. Il faut qu'on soit prêt à pouvoir passer un niveau supérieur".

Le taux d'incidence dans les Alpes Maritimes est effectivement le plus élevé de métropole avec 714 cas pour 100 000 habitants (contre 562 en PACA et 202 dans le reste du pays).

Selon Carole Ichai "Nous avons besoin d'anticiper les ouvertures de capacité de lits d'hospitalisation conventionnelle et en réanimation, et pour pouvoir armer toutes ces capacités, nous avons besoin de personnel. Le plan blanc nous permet de faciliter justement les recrutements et d'initier cette stratégie".

Le palier 3 du plan Blanc est donc déclenché annonce l'Agence Régionale de Santé de PACA (ARS) alors que les patients Covid occupent 30% des lits de réanimation, alors que le que le taux d'occupation global de la réa est de 83%. L'ARS enregistre 46 % d'augmentation des admissions en soins intensifs. Le plan blanc va permettre aux établissements de santé d'élargir leur capacité d'accueil et de proposer 100 lits supplémentaires en réanimation d'ici une semaine.

La situation au CHU

Pour Carole Ichai, la situation à l'hôpital "n'est pas celle de la troisième vague, on n'est pas dans des chiffres identiques. La vague ne sera pas la même, on ne part pas du même point. Il y a des touristes, c'est pour ça qu'on a une incidence extrêmement élevée".

"Nos capacités en ce mois d'août sont réduites par rapport à ce qu'elles ont pu être, c'est pour ça que la situation est tendue. Le personnel est fatigué, les gens ont besoin de prendre leurs vacances. Et puis, il y a de la réserve sanitaire qui est partie sur les îles de la Guadeloupe et de Martinique, donc on ne recrute pas si facilement que ça. On a aussi des gens qui ont démissionné. Donc, on part avec un personnel soignant et médical en dessous de ce qu'on avait dans l'année qui a précédée".

Déprogrammer des opérations, mais le moins possible

"Le plan blanc nous autorise aussi à déprogrammer des opérations chirurgicales" (jugées non-urgentes), "mais _on essaie depuis un an de déprogrammer le moins possible_. Là, ça s'accumule et c'est catastrophique, les besoins sont extrêmement importants et on essaiera le plus possible de limiter cette déprogrammation".

En réa, des patients plus jeunes et non-vaccinés

"Ce sont des patients plus jeunes. On est largement sous les 65 ans avec beaucoup de patients qui sont compris entre 40 et 55 ans, nous avons aussi quelques patients entre 20 et 40 ans, sans facteur de risque particulier. Mais ils ne sont pas vaccinés, ça c'est le gros problème. Moi je demande à ce que tout le monde se vaccine, y compris les jeunes, puisque l'incidence des 20-40 ans est montée à 1 200, ce sont eux qui transportent le virus et qui vont tomber malade."