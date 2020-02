Coronavirus : le plan blanc lancé au CHU de Dijon pour isoler les patients contaminés

Ce jeudi 27 février, le test coronavirus est revenu positif pour quatre patients au CHU de Dijon. Une enquête épidémiologique est en cours pour déterminer l'origine de l'infection. Notre invité sur France Bleu est François Thibault, représentant de la CGT du CHU de Dijon. Il nous parle du climat ambiant dans l'établissement, du lancement du plan blanc pour gérer l'épidémie, ainsi que des précautions à prendre en cas de symptômes.

On sait qu'au moins l'une de ces personnes a voyagé en Egypte, les autres pourraient avoir été en contact avec le malade originaire de l'Oise décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Paris.

Depuis quand y-a-t-il des suspicions de coronavirus au CHU, cela fait longtemps que les tests ont commencé ?

Cela fait quelques jours, voir quelques semaines que l'on a des tests pour des suspicions. Ce jeudi pour la première fois, ces tests sont revenus positifs pour les quatre patients actuellement hospitalisés.

Le personnel du CHU est-il inquiet face à ce virus ?

Au CHU, il n'y a pas que le corona qui nous tombe dessus. On a un service de maladies infectieuses qui traite beaucoup de pathologies diverses. Le personnel est habitué à ce genre de choses : on a des suspicions pour de nombreux autres virus, suivant la provenance du patient et leurs symptômes.

Cela fait complètement parti de notre boulot au quotidien, on va ré-évaluer un certain nombre de procédures plus lourdes en matière d'accueil.

Un plan blanc lancé au CHU pour accueillir et isoler les patients contaminés

Quelles précautions particulières sont prises ?

On est en train de déclencher un plan blanc pour les patients à forte suspicion ou déjà infectés. On va les accueillir dans un parcours complètement dédié : dans un sas, des ambulances dédiées vont arriver et y déposer les malades. Le but est qu'ils soient en contact avec un minimum de personnes. Pas d’inquiétude pour les autres patients, les services vont fonctionner quasi-normalement.

"Le principale avec ce coronavirus est de ne pas sortir" - François Thibault,

Lorsqu'un patient ressent des symptômes : passez un coup de file à votre médecin traitant pour lui décrire l'état des choses, ne vous déplacez par (ni chez le médecin, ni aux urgences) et appelez le 15. Le principale avec ce coronavirus est de ne pas sortir.

L'épidémie est en train de monter, en revanche les pathologies sont très proches de la grippe. Sur la prise en charge, nous avons tous les ans des mesures exceptionnelles, donc on se sent près à faire face. La difficulté pourrait venir de l'ampleur de l'épidémie.