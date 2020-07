Coronavirus : le plan blanc levé à l'hôpital de Chambéry

Il aura duré près de quatre mois. Le plan blanc mis en place pendant la pandémie de coronavirus est levé depuis lundi à l'hôpital de Chambéry. Avec l'amélioration sensible de la situation ces dernières semaines, l'établissement reprend progressivement son fonctionnement normal. Plusieurs mesures sanitaires visant à limiter la circulation du virus restent toutefois en vigueur.

Masque obligatoire

Le port du masque, chirurgical ou alternatif, reste obligatoire. Le Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS) rappelle qu'il n'est fourni aux visiteurs et consultants. Le lavage des mains est toujours la règle, du gel hydro-alcoolique étant disponible à l'entrée dans les locaux.

Conditions de visite assouplies

Les visites dans les services de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, de soins de suite et de réadaptation sont désormais étendues à deux visiteurs par jour maximum, aux horaires habituels (12h/20h). Les visiteurs devront rester dans la chambre et garder le masque en permanence. L'hôpital demande "de conserver une distance physique avec le patient et d'éviter les embrassades". A la maternité, les visites des fratries sont autorisées, dans les même règles.

Concernant les consultations, un accompagnant par personne est autorisé. A la maternité, les conjoints ou partenaires peuvent désormais accompagner la patiente, lors des échographies par exemple.

Accès aux Ehpad

Mêmes modalités, avec port du masque obligatoire pour les visiteurs. Les visites sont libres du lundi au dimanche, de préférence l’après-midi (14h/17h30). Deux visiteurs par jour au maximum, dans le cadre d’une visite en chambre, quatre dans le cadre d’une visite en extérieur. A compter du 16 juillet 2020, les sorties à la journée seront à nouveau autorisées pour les résidents.