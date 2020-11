Coronavirus : "Le plan blanc au CHU de Bordeaux permet de s'organiser beaucoup plus vite"

Le CHU de Bordeaux déclenche à son tour son plan blanc. Ce mardi matin, 118 patients positifs au Covid-19 étaient hospitalisés au CHU et 32 en réanimation. Une situation moins inquiétante que dans d'autres régions mais ces chiffres ont toutefois tendance à augmenter.

Le CHU veut donc se préparer au mieux avant le pic de l'épidémie de Covid-19 estimé autour du 15 novembre. Interview avec Yann Bubien, directeur général du CHU.

France Bleu : Le plan blanc a été déclenché ce lundi. Les chiffres sont moins inquiétants au CHU de Bordeaux que dans d'autres régions. Pourquoi le déclencher ?

Yann Bubien : "D'abord parce que le ministre de la Santé a demandé que tous les établissements déclenchent leur plan blanc. Et puis, par ailleurs, parce qu'il faut s'organiser très concrètement au CHU de Bordeaux pour faire face à cette seconde vague de l'épidémie de Covid-19. Les modélisations de l'Institut Pasteur disent que le pic serait vers le 15 novembre. Il faut se préparer. Aujourd'hui, c'est relativement stable à Bordeaux, mais en augmentation. On voit que le taux d'incidence est beaucoup plus important, on voit aussi que nous avons davantage d'appels au SAMU, et d'entrées aux urgences. On a un temps de retard d'arrivée de l'épidémie, ce qui permet au CHU de Bordeaux d'avoir un temps d'avance de manière à prévoir un accueil plus important de patients qui sont Covid positifs et également de personnes qui doivent aller dans des services de soins critiques en réanimation."

Justement, qu'est-ce que ce plan blanc va changer dans l'organisation des services du CHU?

"Le plan blanc permet simplement de s'organiser beaucoup plus vite, de décider de fermer certaines unités et d'en ouvrir d'autres, de rappeler du personnel si c'est nécessaire et d'organiser le CHU contre une maladie. Nous déprogrammons tout ce qui n'est pas urgent. Mais on va garder évidemment tout ce qui concerne l'oncologie, les cancers, mais aussi les transplantations et évidemment, la maternité, la pédiatrie, la cardiologie, et les AVC.

Pendant la première vague, des personnes ne sont pas venues se faire soigner dans les hôpitaux (par crainte du Covid-19) et on a donc vu des personnes avec un retard de diagnostic. Il faut absolument éviter toute perte de chances. Les patients ne risquent rien. Nous avons tout réorganisé de manière à accueillir toutes les personnes qui ont besoin de venir au CHU de Bordeaux. Il faut continuer les soins."

On parle beaucoup, dans les autres régions notamment, du manque possible de personnel soignant. Est-ce le cas à Bordeaux?

"Aujourd'hui, nous ne manquons pas de personnel parce qu'en déprogrammant cela nous permet d'avoir des lits supplémentaires mais aussi d'avoir du personnel supplémentaire dans des unités Covid. La crainte que nous avons, c'est effectivement d'avoir du personnel malade qui ne pourra plus venir travailler. L'inquiétude sur le personnel est réelle. Nous avons donc des systèmes de protection et des protocoles qui sont très précis. Nous travaillons beaucoup sur ces aspects-là."