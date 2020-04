Coronavirus : le plateau de l'épidémie semble se confirmer en Pays de la Loire

Entre samedi et dimanche, cinq personnes sont décédées du covid-19 en Pays de la Loire, ce qui porte à 274 le nombre de décès constatés dans les hôpitaux et les Ehpad de la région depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan journalier de l'ARS, l'agence régionale de santé. A titre de comparaison, 33 personnes étaient mortes en 48 h entre jeudi et samedi. La Loire-Atlantique reste le département le plus touché avec 64 victimes, contre 27 en Sarthe, 20 en Vendée et 18 en Mayenne.

Dans la région, 2 117 cas sont désormais confirmés, soit 75 de plus que la veille, et 391 de plus que jeudi (762 en Loire-Atlantique, 503 en Sarthe, 255 en Mayenne et 184 en Vendée). Et 810 personnes sont hospitalisées. En revanche, le nombre de patients actuellement hospitalisés en réanimation diminue légèrement. Ce dimanche, il s'élève à 167 (dont 44 venus d'autres régions), alors qu'il était de 176 jeudi. Un autre chiffre positif : en pays de la Loire, le nombre de personnes qui ont quitté l'hôpital en après guérison s'élève désormais à 703, soit 15 de plus en 24 h.