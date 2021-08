Coronavirus : "Le plus dur est devant nous", estime le directeur adjoint des hôpitaux du Bassin de Thau

L'Hérault affiche un taux d'incidence à plus de 600, c'est le 4e département de métropole le plus touché. Les malades du Covid sont de plus en plus nombreux dans les hôpitaux et la gestion se fait au jour le jour. C'est le cas à Sète, le seul hôpital autour du bassin de Thau a recevoir des patients Covid-19. La tension est de plus en plus forte liée à la quatrième vague épidémique. Les douze lits du service réanimation sont occupés dont trois par des patients touchés par le virus.

"On est en train de réorganiser nos services pour pouvoir répondre à cette fameuse quatrième vague. L'explosion du taux d'incidence sur notre territoire devrait s'accompagner d'un afflux de patients à l'hôpital", analyse Benjamin Nanceau. Le directeur adjoint des Hôpitaux du Bassin de Thau admet qu'une nouvelle série de déprogrammation d'opérations non urgentes n'est pas exclue face à l'afflux de patients et au manque de personnel.

"Le plus dur est devant nous, avec cette période estivale nos effectifs sont réduits" - Benjamin Nanceau

Du manque dans le non médical

Le plan blanc a d'ailleurs été déclenché dans toute la région Occitanie. Pour l'heure il est encore difficile de chiffrer précisément ce manque de personnel autour du Bassin de Thau. "Le but est évidemment de préserver au maximum les congés des soignants. Il ne faut pas oublier qu'ils sortent de 18 mois éprouvants. Mais ce manque de bras nous met en tension", souligne le directeur adjoint des Hôpitaux du Bassin de Thau. Le manque se fait surtout sentir sur le personnel non médical (infirmiers et aides soignants).

Sept recrutement pour le pass sanitaire

Même si la situation "n'est pas encore critique", insiste Benjamin Nanceau, il faut aussi gérer la prochaine application du pass sanitaire. Ce sera dès le lundi 9 août pour accéder aux hôpitaux sauf pour les urgences. "Nous seront prêts à instaurer le contrôle. Nous sommes en cours de finalisation de sept recrutement pour vérifier justement ce pass sanitaire", détaille le directeur adjoint des Hôpitaux du Bassin de Thau.