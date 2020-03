Coronavirus : le point du mardi 24 mars sur la situation en Moselle

La France est entrée ce mardi 24 mars dans sa deuxième semaine de confinement. Retrouvez en temps réel les dernières informations pour le département de la Moselle et le Pays-Haut.

L'épidémie de Coronavirus progresse dans le Grand Est et en Moselle

Situation sanitaire, confinement, conséquences sociales et économiques : suivez en temps réel l'évolution de l'épidémie de Coronavirus en Moselle et dans le Pays-Haut.

Les astuces de la Police Nationale lors du contrôle de vos attestations de déplacement

La Police Nationale a imaginé une procédure plus sûre, lors du contrôle de vos attestations de déplacement. Si vous êtes en voiture, collez ce document sur la fenêtre arrière gauche de votre véhicule et présentez votre pièce d'identité, tout en gardant votre fenêtre conducteur fermée. Le but est naturellement d'éviter tout contact. Les Policiers ne disposent pas pour le moment de masques de protection.

Plus d'un million de masques chirurgicaux récoltés par l'ARS dans le Grand-Est

L'appel aux dons, lancé par les autorités, la région et les CCI a bien fonctionné. Ce mardi 24 mars, l'Agence Régionale de Santé annonce avoir récolter plus d'un 1,1 million de masques chirurgicaux. Cet équipement sera remis au personnel soignant. Par ailleurs, dans le Grand Est, trois entreprises ont pu réorienter leur production pour fabriquer désormais des masques. 11 autres devraient l'imiter prochainement, notamment en Moselle.

Plus d'un tiers des décès dans le Grand-Est

Selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence Régionale de Santé, lundi 23 mars, le nombre de décès s'élève à 335 morts depuis le début de l'épidémie dans le Grand Est, ce qui représente plus du tiers du nombre de morts en France. 2.348 malades sont hospitalisés dans la région pour le coronavirus. Ils sont 526 sont en réanimation, dont 99 en Moselle.

Le CHR Metz-Thionville attend le pic d'épidémie cette semaine

La phase critique n'est pas atteinte au CHR Metz Thionville qui se prépare néanmoins à un afflux massif de patients touchés par le Covid-19. L'établissement a multiplié par 4 son nombre de lits en réanimation en l'espace d'une semaine. Lundi, 23 mars, 50 patients sont hospitalisés au CHR de Metz-Thionville dans un état grave.

Le décès d'un médecin généraliste mosellan

L'Agence Régionale de Santé Grand Est et la Préfecture de région confirment la mort d'un médecin généraliste de L'Hôpital, près de Saint-Avold. Le Dr Sylvain Welling, 60 ans, est décédé le 21 mars dans le service de réanimation de l'hôpital de Saint-Avold dans l'unité Covid-19.

Plus aucun vol commercial au Lorraine Airport

L'aéroport régional annonce la suspension de tous ses vols commerciaux jusqu'à nouvel ordre. Seuls restent autorisés les vols sanitaires et militaires.

Le FC Metz au... chômage partiel !

Privé de compétition avec la suspension du championnat de Ligue 1 mais aussi de toutes les autres compétitions de ses différentes formations, le FC Metz a officiellement mis ses salariés en chômage partiel. Une mesure qui concerne les joueurs professionnels, le staff technique et médical, ainsi que les autres salariés du club à la Croix de Lorraine.