DIRECT - Coronavirus : le point en Moselle ce mercredi 25 mars

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus dans le Grand Est fait état de 2.722 personnes hospitalisées dans notre région, selon l'Agence Régionale de Santé (ARS). 595 sont en réanimation, soit 69 de plus pour la seule journée du mardi 24 mars. Les hôpitaux du Grand Est possèdent à l'heure actuelle près de 900 lits en réanimation.

Le nombre total de décès enregistrés dans notre région s'élève à 407. L’ARS précise aussi que 625 personnes sont sorties de l'hôpital, leur état de santé ayant été considéré comme rassurant.

Cette évolution confirme que la situation continue de s’aggraver. Les autorités recommandent donc de rester impérativement en confinement chez soi, de limiter au strict minimum ses déplacements extérieurs et de respecter strictement les mesures barrières.

L'essentiel

Six patients de l’hôpital de Mulhouse ont été évacués ce mardi vers les hôpitaux de Brest et de Quimper par l'armée, afin de soulager l'établissement hospitalier qui est saturé.

L'hôpital de campagne annoncé par Emmanuel Macron a accueilli son premier patient ce mardi. L'Élément militaire de réanimation du Service de santé des armées (EMR-SSA) est composé de 120 militaires, il montera progressivement en puissance d'ici la fin de la semaine, pour accueillir au total 30 lits de réanimation.

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, doit d'ailleurs se rendre aujourd'hui à Mulhouse pour visiter cet hôpital de campagne de l'armée et témoigner son soutien aux personnels soignants alsaciens.

Un million de masques récoltés par la région Grand-Est

L'appel de la région Grand Est a été entendu. En moins d'une semaine, plus d'un million de masques chirurgicaux ont été donnés par des associations, des entreprises et des particuliers de la grande région. Mais ça ne suffira pas à combler la pénurie : trois entreprises du Grand Est ont commencé à en produire, onze autres sont en cours d'agrément. La production quotidienne pourrait atteindre 200.000 masques par jour.

L'Université de Lorraine a, de son côté, permis la livraison de 20.000 masques, puisés dans les stocks des laboratoires de recherche et des facultés de médecine et de pharmacie. Des gants et des vêtements de protection ont également été donnés. Des étudiants et enseignants volontaires produisent également du gel hydroalcoolique.

Arcelor Mittal Florange à l'arrêt... pour combien de temps ?

La quasi-totalité des syndicats s'opposent au redémarrage des installations de la vallée de la Fensch, à l'arrêt depuis la semaine dernière (à l'exception de la cokerie de Serémange-Erzange). La direction du groupe sidérurgique, elle, voudrait relancer progressivement une ligne du packaging, car les carnets de commande sont pleins pour assurer la production d'emballage alimentaire. Mais les syndicats estiment que les mesures de protection des salariés contre le coronavirus sont insuffisantes. Plusieurs cas de Covid-19 ont été confirmés au sein du personnel d'ArcelorMittal en Moselle, et une cinquantaine de cas sont suspectés.

Une cellule téléphonique pour les parents d'élèves

L'académie de Nancy-Metz a mis en place une cellule téléphonique dédiée aux familles et aux enseignants, afin d'assurer la continuité pédagogique pour les élèves, pendant la fermeture des établissements scolaires. Cette cellule est joignable au 03 83 86 20 20 ou au 03 83 86 21 21, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les radios locales de France Bleu dans le Grand Est s'associent

A compter de ce mercredi 25 mars, les quatre stations de la région (France Bleu Alsace, France Bleu Champagne-Ardenne, France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Sud Lorraine, ainsi que France Bleu Elsass) mutualisent leurs moyens pour vous permettre de rester informés au cours de cette crise sanitaire exceptionnelle.

Vous retrouverez chaque matin vos émissions habituelles, ainsi que de nouveaux rendez-vous d'information, de solidarité, de soutien et de sourire pendant cette période de confinement inédite. Chaque jour, les émissions seront pilotées par l'une des quatre stations du Grand Est.