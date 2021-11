Coronavirus : le point sur la réouverture des centres de vaccination dans la Marne

La préfecture de la Marne rouvre des créneaux dans les centres de vaccination pour assurer la campagne de rappel de vaccin anti-Covid pour tous les adultes de plus de 18 ans. Les neuf centres du département augmentent leur capacité de vaccination.

La préfecture de la Marne confirme la réouverture de nouveaux créneaux dans la plupart des grands centres de vaccination du département afin de permettre au plus grand nombre d'habitants de recevoir leur 3e dose de vaccin anti-Covid. Neuf centres du département ouvrent actuellement de nouveaux créneaux de rendez-vous et renforcent leur capacité de vaccination.

Le centre situé au complexe René Tys de Reims a déjà rouvert ses portes 6 jours sur 7 de 9h à 18h et peut vacciner jusqu'à 750 personnes par jour.

Le centre situé dans la salle des fêtes de Fismes a également rouvert deux lignes de vaccination.

À Châlons-en-Champagne, le Capitole reste ouvert et les lignes de vaccination seront ajustées selon les besoins.

À Épernay, le centre est passé depuis ce lundi de 4 à 6 demi-journées d'ouverture, et prévoit d'augmenter encore sa capacité de vaccination.

À Sézanne, la capacité de vaccination a été renforcée depuis ce samedi avec l'ouverture de nouveaux créneaux.

À Fère-Champenoise, le centre ouvre de nouveaux créneaux les jeudis après-midi dès cette semaine. Il sera en revanche fermé les 24 et 31 décembre mais ouvert les 22, 23, 29 et 30 décembre.

À Vitry-le-François, la réouverture du centre du Manège est prévue lundi 6 décembre.

Le centre de vaccination de Sainte-Menehould, actuellement ouvert uniquement les mercredi et les vendredi jusqu'au 18 décembre, rouvre du lundi au samedi à partir du 11 décembre . Il pourra vacciner avec du vaccin Moderna, de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi , et le samedi de 9h à 15h, jusqu'à la mi-janvier.

Un centre de vaccination doit également rouvrir à Dormans, la date reste à confirmer.

La liste complète des centres de vaccination du département est accessible sur le site de la préfecture de la Marne.