DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce dimanche

A 24 heures de la mise en oeuvre du déconfinement progressif, la France a enregistré samedi son plus faible bilan officiel du coronavirus depuis début avril et une nouvelle baisse des admissions en réanimation. L'épidémie a fait 80 morts de plus en 24 heures portant le nombre total de décès à 26.310 depuis le 1er mars, selon la Direction générale de la santé. Quatre régions - l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-France-Comté et le Grand Est - sont en rouge sur la carte du déconfinement fixée le 7 mai en vue du 11 mai.

Mais la vigilance reste de mise rappellent les autorités alors que deux nouveaux foyers épidémiques ont été découverts en Nouvelle-Aquitaine, région en zone verte, l'un en Dordogne après des obsèques et un autre dans un collège de la Vienne après une réunion de préparation de la rentrée.

L'essentiel

Le direct

7h59 : La SNCF a publié samedi des prévisions de trafic pour le 11 mai.

Sur le réseau Transilien, la compagnie prévoit 60% du trafic normal en moyenne sur le créneau 6h-22h.

Sur les TER, 55% du trafic normal en moyenne sera assuré.

Pour les TGV, la SCNF prévoit 35% du trafic normal en moyenne.

25% des Intercités circuleront en moyenne.

Pour les Ouigo, la circulation sera assurée à 16% du trafic normal.

Enfin 8% du trafic des Eurostar et des Thalys sera assuré.

La SNCF publiera l’état de circulation de l’ensemble des trains la veille à 17h, et ce tout au long des semaines de reprise du trafic.

7h51 : A quoi ressemblera le parcours de soin si vous avez des symptômes ou tombez malade à partir du 11 mai ? Réponse ici.

7h44 : Air France contrôlera la température de ses passagers à partir de lundi.

7h22 : Quatre régions - Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté - et 32 départements au total, dont Mayotte, restent classées "rouge" en raison de la circulation toujours vive du virus et du risque de saturation des hôpitaux qu'elle entraîne.

7h15 : L'épidémie a fait 80 morts de plus en 24 heures portant le nombre total de décès à 26.310 depuis le 1er mars, selon la Direction générale de la santé. La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger avec 38 nouveaux cas graves admis dans ces services de pointe, soit un solde de 56 malades graves du Covid-19 en moins.

7h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus ce dimanche matin.