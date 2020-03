EN DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce dimanche

L''épidémie de coronavirus compte officiellement 100 de contamination confirmés en France, selon le directeur général de la Santé. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu à l'Elysée en début de journée pour faire un point sur la situation.

L'essentiel

Au 29 février, 100 personnes ont été contaminés, 86 sont actuellement hospitalisés.

Plusieurs événements sont annulés dont la dernière journée du salon de l'agriculture ce dimanche, le carnaval vénitien d'Annecy ou le Mipim à Cannes. Le semi-marathon de Paris est reporté.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

La situation en direct

11h58. Des concerts maintenus ou annulés ? Le gouvernement a annoncé samedi l'annulation de "tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné" pour éviter la propagation du coronavirus. France Bleu Lorraine Nord nous apprend que le concert de Matt Pokora, vendredi prochain, risque d'être annulé.

11h45. Un rappel des conseils pour éviter la propagation du virus.

11h34. Un match de basket reporté. Le match entre Villeurbanne et l'AS Monaco, qui devait avoir lieu dimanche après-midi, est "reporté à une date ultérieure" en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, a annoncé le club présidé par Tony Parker.

11h30. Les places boursières inquiètes. Les Bourses du Golfe ont dégringolé dimanche, emboîtant le pas aux principales places internationales qui ont connu la semaine dernière leur pire semaine depuis la crise de 2008, affolées par les conséquences déstabilisatrices du nouveau coronavirus sur l'économie mondiale.

11h25. Un couple qui a récemment séjourné dans l'Oise a été diagnostiqué au coronavirus et hospitalisé samedi à Rennes, a-t-on appris dimanche auprès de l'Agence régionale de santé de Bretagne. Il s'agit d'un sapeur-pompier basé dans une caserne du centre ville de Rennes et d'une salariée d'une clinique. Dans un communiqué, l'ARS a précisé que les deux enfants du couple ne sont pas contaminés. Ces deux nouveaux cas s'ajoutent aux deux autres cas identifiés à Brest, un couple de retour d'Egypte hospitalisé en réanimation au CHU de Brest.

11h23. L'épidémie s'approche des 3000 morts pour plus de 86.000 cas dans une soixantaine de pays - dont près de 80.000 cas pour 2870 décès en Chine, où l'activité est largement paralysée depuis fin janvier par les mesures anticontagion.L'Afrique du Sud évacuera d'ici "sept à dix jours" quelque 151 de ses citoyens de la ville chinoise de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui s'est étendue à une soixantaine de pays, a annoncé dimanche son gouvernement. Au Japon, le Tournoi de printemps de sumo, prévue du 8 au 22 mars à Osaka (ouest), aura lieu à huis clos en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.

11h22. La Corée du Sud en état d'alerte. Le président sud-coréen Moon Jae-in a fait état dimanche d'une mobilisation "totale" de son gouvernement contre l'épidémie de coronavirus, alors que 586 nouveaux cas ont encore été répertoriés dimanche. Pays le plus touché par l'épidémie après la Chine, la Corée du Sud est depuis quelques jours le territoire au monde qui enregistre le plus de nouveaux cas, en raison notamment d'une intense campagne de dépistage. Les autorités sanitaires dénombrent au total 3736. Un nouveau décès a été annoncé, ce qui porte le total des morts en Corée du Sud à 18.

11h20. Dans l'Oise, des mesures strictes mais pas de "scénario à l'italienne". Les autorités du département ont pris des mesures très strictes pour prévenir toute diffusion de l'épidémie, mais les huit communes de l'Oise touchées par des cas de coronavirus ne seront pas mises en quarantaine comme en Italie, assure l'ARS.

11h10. Le maire de La Balme-de-Sillingy testé positif. Le maire de cette commune de Haute-Savoie -un des deux foyers identifié par le ministère de la Santé- a annoncé ce samedi soir sur sa page Facebook avoir été testé positif au coronavirus. On voit François Daviet dans une vidéo portant un masque médical sur le visage. Il a été admis au Centre hospitalier Annecy Genevois.

11h06. Des mesures dans les églises et mosquées. Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a demandé samedi aux prêtres et aux fidèles de son diocèse de suivre cinq mesures de prévention au cours des messes et dans les églises de Paris, notamment "vider les bénitiers présents dans l’église" ou "ne pas échanger de poignée de main en signe de paix pendant les messes". C'est le cas également à Laval, en Mayenne. Les fidèles sont invités à tremper l'hostie dans le vin et non le boire. "Eviter de se serrer la main", serviettes à usage unique dans les lieux d'ablutions : le Conseil français du culte musulman (CFCM) a aussi demandé dimanche aux imams et responsables de mosquées de prendre des mesures pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

10h55. Une campagne électorale suspendue. Les élections municipales, qui doivent se dérouler les 15 et 22 mars, le gouvernement exclue aujourd'hui un report. "À ce stade, il n’y a pas lieu d’envisager l’annulation des élections municipales", explique Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Cependant, la campagne électorale est suspendue à Frangy en Haute-Savoie. En raison de l'épidémie de Coronavirus et de la proximité du foyer infectieux de La Balme-de-Sillingy, d’un commun accord entre les différentes listes des candidats, la campagne électorale est gelée jusqu’à nouvel ordre.

10h47. Deux foyers identifiés en France : dans l'Oise et en Haute-Savoie. "Le virus commence à circuler dans certaines parties du territoire national, il est en particulier concentré sur deux cluster", a expliqué Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Dans l'Oise, les communes de Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye et de Lagny-le-Sec sont concernées. En Haute-Savoie, la commune de La Balme-de-Sillingy est concernée.

10h35. Retour sur le point du ministre de la Santé, Olivier Véran, samedi, à la sortie du conseil des ministres extraordinaire.

10h06. On compte en France 100 malades dont 86 actuellement hospitalisés. Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a annoncé samedi soir que la France a atteint les 100 cas de coronavirus depuis fin janvier. Sur ces 100 cas, 86 sont actuellement hospitalisées, dont 9 dans un état grave. Il y a aussi 12 personnes guéries, et deux décès, a détaillé le numéro deux du ministère de la Santé lors d'une conférence de presse.

10h00. Bonjour et bienvenue sur ce direct. Nous faisons le point sur la situation en France sur l'épidémie, les cas, les mesures annoncées et conséquence de l'épidémie de coronavirus.