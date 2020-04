EN DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce jeudi

La France a enregistré plus de 10.869 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie, et plus de 541 décès dans les hôpitaux en 24h. Le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, a indiqué l'Elysée mercredi soir. Emmanuel Macron s'exprimera lundi soir à la télévision.

La France a enregistré plus de 10.869 morts en raison du coronavirus ce mercredi soir, et 541 décès dans les hôpitaux en 24h. Le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, a indiqué l'Elysée mercredi soir. Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi soir, peu après 20h, à la télévision. La France est entrée en récession, alors que le recours au chômage partiel a été demandé pour 6,3 millions de salariés. L'impact économique de la crise sera "considérable", "massif", "très négatif" et "brutal", a prévenu Edouard Philippe. Suivez la situation en direct.

7h01 : le gouvernement français travaille sur un projet d’application pour smartphone qui permettrait de prévenir les personnes ayant été en contact avec un malade du Covid-19. Cette application mobile serait proposée sur "la base du volontariat". Explications dans cet article.

6h55 : interdiction de courir, de s’asseoir sur les bancs ou de sortir sans masques : plusieurs villes durcissent les mesures de confinement, alors qu'un relâchement a été constaté dans plusieurs régions avec le beau temps et la douceur.

6h47 : un site d'entraide entre particuliers propose offres et demandes de services près de chez vous. Le site "Solidarité Confinement",en ligne depuis début avril, recense des offres et demandes de services entre particuliers. C'est Charles Reinert, un habitant du Val-d'Oise, qui l'a mis en place.

6h35 : après avoir essuyé de nombreuses critiques, La Poste va rouvrir davantage de bureaux "dès cette semaine", a annoncé le patron du groupe. La fréquence de distribution des courriers, colis et journaux va également augmenter.

6h24 : des syndicats de médecins généralistes constatent que de plus en plus de malades chroniques renoncent à des soins courants ou réguliers, de peur de se déplacer en cabinet et d’attraper le coronavirus. Les praticiens craignent une "bombe à retardement", avec des situations aggravées, d’ici deux à trois mois.

6h21 : le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, a annoncé l'Elysée hier soir. Emmanuel Macron s’exprimera lundi soir, peu après 20h, à la télévision.

6h15 : cette infographie permet de visualiser le dernier bilan officiel.

6h10 : La France compte au moins 10.869 morts depuis le début de l'épidémie, selon le bilan communiqué mercredi soir par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. le pays a enregistré 541 décès de plus en milieu hospitalier en 24 heures.

6h : bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus ce jeudi matin.