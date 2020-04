Ce mercredi soir, la France a enregistré 17.167 décès depuis le début de l'épidémie de coronavirus, dont 10.643 à l'hôpital et 6.339 en Ehpad. Pour la première fois, le nombre d'hospitalisations est en baisse. Le nombre de patients en réanimation continue également de baisser.

DIRECT - Coronavirus : Amazon ferme ses entrepôts, plus d'un tiers des marins du Charles de Gaulle contaminés

Depuis le début de l'épidémie, 106.206 cas de coronavirus ont été confirmés en France, a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon mercredi soir. Le bilan est de 17.167 morts, dont 10.643 en hôpital, et 6.524 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (dont 6.339 en Ehpad). Pour la première fois, le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. Le nombre de personnes en réanimation, lui, baisse pour le septième jour d'affilée. Le festival des Vieilles Charrues, le plus important pour les musiques actuelles, est annulé. Suivez la situation en direct.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le fil de la journée

8h10 : Ils peuvent reprendre le travail et pourtant, dans le bâtiment les chantiers ont du mal à redémarrer. On vous explique pourquoi ça n'est pas si facile.

7h58 : Les adoptions d'animaux dans les refuges peuvent reprendre à partir de ce jeudi. La SPA a reçu 7.000 demandes en trois jours. Mais attention, "ce n'est pas un animal pour le confinement, c'est un animal pour les années qui viennent", prévient le président de le SPA.

7h47 : Pendant le confinement, le château de Versailles vous propose de découvrir ses coulisses, des images inédites, des vidéos sur des personnages ou des histoires qui ont marqué son histoire, ou simplement des vues du ciel.

7h37 : Une info insolite. Au japon, une entreprise propose à des personnes mariées de s'offrir un répit dans ses appartements de location courte durée, avant d'en arriver au divorce. Les Japonais n'ont pas pour interdiction de sortir de chez eux, cependant le gouvernement recommande vivement de limiter les déplacements à l'essentiel.

7h31 : Si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est l'occasion. Le 4e épisode du podcast "Carnet de bord d'une infirmière, dans l'enfer de la réa" est à découvrir ici. Un témoignage à ne pas rater.

7h26 : Ainsi, à Saint-Brice-Courcelles dans la Marne, le maire, triomphalement élu dès le premier tour, a succombé du coronavirus. Une dizaine de conseillers municipaux qui avaient tenu un bureau de vote le dimanche 15 mars ont été dépistés positifs.

7h24 : Selon une enquête de la cellule investigation de Radio France, plusieurs maires sont décédés après avoir été contaminés pendant la campagne et lors du premier tour des élections municipales.

7h15 : Vous les entendez peut-être chanter en ce moment-même, en prenant votre café. La LPO lance une vaste opération de comptage des oiseaux de jardins.

7h06 : "On n'est pas les volontaires de Tchernobyl", proteste un patron du BTP en Seine-Saint-Denis. Il dénonce la pression de la part de ses clients pour reprendre les chantiers, alors qu'il n'a pas le matériel pour protéger correctement ses salariés de toute contamination.

7h : _"_L'armée a joué avec notre santé, notre vie" , témoigne un des marins du Charles de Gaulle dans cet article. Selon lui, le commandant du porte-avions aurait proposé d'interrompre la mission quand le Charles de Gaulle était en escale à Brest, entre le 13 et 16 mars. Mais le ministère des Armées aurait refusé.

6h55 : plus d'un tiers des marins du porte-avions Charles de Gaulle ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé le ministère des Armées hier soir.

6h48 : le groupe Amazon, très critiqué depuis le début de l'épidémie, ferme tous ses entrepôts en France suite à une décision de justice qui le condamne à "ne se limiter qu'à la commercialisation des produits essentiels". Les entrepôts du groupe seront fermés jusqu'à lundi inclus.

6h42 : deux députés LREM de Haute-Vienne, demandent la création d'un statut spécial pour les enfants de soignants décédés dans la lutte contre le coronavirus. Un statut qui serait semblable à celui de "Pupille de la Nation".

6h35 : le festival des Vieilles Charrues est annulé, a annoncé son directeur ce mercredi soir. C'est le plus grand festival de musiques actuelles l'été en France. Il devait se tenir du 16 au 19 juillet à Carhaix, dans le Finistère.

6h25 : cette infographie permet de visualiser le bilan de ce mercredi soir.

Le bilan mercredi soir. © Visactu - Visactu

6h17 : le nombre de personnes en réanimation continue de baisser, avec 263 patients en moins par rapport à hier. C'est la septième journée de baisse des patients en réanimation.

6h12 : Jérôme Salomon a indiqué que pour la première fois, le nombre de personnes hospitalisées est en baisse dans le pays. 513 personnes sont hospitalisées en moins depuis mardi soir.

6h07 : hier soir, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a annoncé que 17.167 décès dus au coronavirus ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie : 10.643 en hôpital, et 6.524 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dont 6.339 morts en Ehpad.

6h : bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble une nouvelle journée d'informations autour du coronavirus.